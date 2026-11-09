현물 팔고 공매도도 늘린 외국인…급락장서 거래대금 5조원대

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외국인 코스피 공매도 거래대금 5조3127억원·전주 대비 11.9% ↑

현물시장서도 10조원대 순매도…'삼성전자·SK하이닉스' 매도 집중

공매도 비중 상위 종목에 2차전지·반도체·전력기기 포진

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 외국인 투자자들이 국내 증시에서 대규모 현물 매도에 나선 가운데 공매도 거래도 확대된 것으로 나타났다.

지난주 외국인의 코스피 공매도 거래대금은 5조원을 넘어섰으며 현물시장에서도 10조원대 순매도를 기록했다. 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 대형주에 현물 매도가 집중된 가운데 공매도 거래에서는 2차전지와 반도체, 전력기기 등 다양한 업종의 종목이 두드러졌다.

9일 한국거래소에 따르면 코스피는 지난달 30일 5730.74에서 이달 6일 5059.69로 한 주간 11.71% 하락했다. 특히 지난 6일에는 장중 4911.28까지 밀리며 5000선이 무너지기도 했다.

이 같은 급락세 속에 지난 2일부터 6일까지 외국인의 코스피 공매도 거래대금은 5조3127억원으로 집계됐다. 직전 주인 10월 26일부터 30일까지 기록한 4조7456억원보다 5671억원(11.9%) 증가한 규모다.

일별로 보면 외국인의 공매도 거래대금은 2일 7984억원에서 3일 9343억원으로 늘어난 데 이어 4일에는 1조3141억원까지 증가했다. 이후 5일 9965억원으로 감소했으나 6일 다시 1조2693억원으로 확대됐다. 특히 6일에는 전체 코스피 공매도 거래대금 가운데 외국인 비중이 83.2%에 달했다.

[AI 일러스트 = 이나영 기자]

같은 기간 코스피 전체 공매도 거래대금도 7조3323억원으로 직전 주 6조2005억원 대비 18.3% 늘었다. 기관의 공매도 거래대금은 1조9413억원으로 전주보다 40.8% 증가했다. 외국인은 전체 공매도 거래대금의 72.5%를 차지하며 가장 큰 비중을 기록했다.

종목별로는 2차전지와 반도체, 전력기기 등 주요 업종에서 공매도 거래가 활발하게 나타났다. 한국거래소의 일별 공매도 비중 상위 50종목 자료 가운데 중복을 제외한 5거래일을 분석한 결과, 해당 목록에 포함된 종목들의 공매도 거래대금 합산액은 LG에너지솔루션이 2471억원으로 가장 많았다. LS ELECTRIC이 1292억원, 한미반도체가 1214억원으로 뒤를 이었다.

이어 삼성SDI(773억원), 두산에너빌리티(558억원), 현대차(522억원), 한화시스템(400억원), 한국항공우주(351억원), 대우건설(317억원), 한화에어로스페이스(266억원) 등의 순이었다. LG에너지솔루션은 분석 대상인 4개 거래일 모두 공매도 비중 상위 50종목에 포함됐으며 LS ELECTRIC과 한미반도체는 각각 3개 거래일에 이름을 올렸다.

공매도 거래가 증가하는 동안 현물시장에서도 외국인의 대규모 매도세가 이어졌다. 지난 한주동안 외국인은 코스피에서 10조원 넘게 순매도했으며, 이 가운데 삼성전자와 SK하이닉스에 매도가 집중됐다.

종목별로는 SK하이닉스를 5조4219억원, 삼성전자를 2조1943억원 순매도했다. 두 종목의 합산 순매도액은 7조6162억원에 달한다. 삼성전기에서도 7833억원어치를 순매도하는 등 반도체 대형주와 관련 부품주를 중심으로 외국인 자금이 빠져나갔다.

최근 외국인의 매도세가 확대된 배경에는 미국 반도체주 약세와 인공지능(AI) 투자 수익성에 대한 우려가 자리하고 있다. 미국 중간선거 이후 정책 불확실성이 커진 데다 데이터센터 투자 둔화 가능성까지 더해지면서 국내 반도체주에 대한 투자심리도 위축됐다.

증권가에서는 외국인의 매도세가 단기간에 진정되기 어려울 것으로 전망다. 고금리 부담과 AI 투자 과열 논란, 반도체 업황 둔화 우려 등이 맞물리면서 주가가 반등하더라도 외국인 자금이 곧바로 돌아오기는 쉽지 않다는 판단이다.

이경수 하나증권 연구원은 "고금리와 반도체 '피크아웃'(정점 통과), 인공지능(AI) 버블 논란, 미국 중간선거 집권당 패배 우려 등 시장 하락과 외국인 매도세의 이유는 다양하다"며 "단 현재 코스피의 외국인 매도세는 상당히 고착화됐다"고 분석했다.

향후 외국인 수급은 미국 기술주의 주가 흐름과 AI 데이터센터 투자 계획, 반도체 업황 등에 영향을 받을 것으로 보인다. 외국인의 현물 순매도와 공매도 거래 확대가 동시에 나타나고 있어 국내 증시의 단기 수급 부담도 이어질 전망이다.

이 연구원은 "계량적 결론으로는 코스피 반등과 외국인 순매수 복귀는 최소 3개월 이후가 될 가능성이 있다"고 진단했다.

nylee54@newspim.com