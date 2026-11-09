윤상현 "李대통령은 숭배 말라는데 민주당은 용비어천가…아부 경쟁 멈춰야"

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조계원 대변인 '세계인 존경' 발언 겨냥…"아부 경쟁 멈춰라"



[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 윤상현 국민의힘 의원은 9일 조계원 더불어민주당 대변인이 이재명 대통령을 '세계인이 존경하는 대통령'이라고 표현한 데 대해 "대통령은 숭배하지 말라는데 집권 여당은 앞장서 용비어천가를 부르고 있다"고 비판했다.

윤 의원은 이날 자신의 페이스북을 통해 "이재명 대통령은 정치인에 대한 지지가 종교적 찬양이나 숭배로 이어져선 안 된다고 했다"며 이같이 밝혔다.

앞서 이 대통령은 지난 7일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 정치인이나 지도적 인사들에 대한 칭찬과 비판은 필요하지만 종교적 찬양이나 숭배로 이어져서는 안 된다는 취지의 글을 올렸다.

윤상현 국민의힘 의원. [사진 = 뉴스핌DB]

윤 의원은 "도대체 세계인 누구의 존경을 받는다는 것인가"라며 "2026년 대한민국 집권 여당 대변인의 입에서 이런 낯뜨거운 찬사가 나온다는 사실이 개탄스럽다"고 지적했다.

이어 "정작 대한민국의 현실은 어떠한가"라며 "대장동·대북송금 등 대통령의 형사재판은 중단돼 있고, 민주당은 해당 사건들의 수사·기소 과정을 다시 조사하는 조작기소 특검법까지 강행 처리했다"고 말했다.

그러면서 "대통령을 둘러싼 법치주의 논란이 이처럼 심각한데 집권 여당은 세계인의 존경을 운운하며 찬양에 열을 올리고 있다"고 비판했다.

윤 의원은 "대통령을 옹호하는 것과 우상화하는 것은 전혀 다른 문제"라며 "대통령에 대한 비판에 논리로 반박하지 못하니 이제는 세계인의 존경이라는 거창한 수식어까지 동원하는 것인가"라고 반문했다.

또 "대통령이 경계한 것도 바로 이런 맹목적인 찬양이 아닌가"라며 "집권 여당 대변인은 대통령의 팬클럽 회장이 아니다. 대통령의 말과 행동을 누구보다 엄격하게 살피고 잘못된 것은 바로잡을 책임이 있다"고 강조했다.

윤 의원은 "민주당은 대통령을 향한 낯뜨거운 아부 경쟁부터 멈추라"며 "권력에 대한 충성 경쟁이 도를 넘으면 대통령도, 여당도 현실을 바로 보지 못하게 된다"고 경고했다.



쟁부터 멈춰라"며 "권력에 대한 충성 경쟁이 도를 넘으면 대통령도, 여당도 현실을 바로 보지 못하게 된다"고 촉구했다.

oneway@newspim.com