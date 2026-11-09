청남대 가을축제 7만3000명 방문…국화 전시 15일까지 연장

AI 핵심 요약beta
- 청남대관리사업소는 9일 가을축제에 7만3000여 명이 방문했다고 밝혔다.
- 청남대는 국화 개화와 단풍 지연으로 국화전시를 15일까지 연장했다.
- 축제 공연은 끝났지만 산책로 등에서 국화와 단풍을 감상할 수 있다.
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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 =청주 청남대에서 열린 가을축제에 7만3000여 명이 찾았다.
국화와 단풍이 늦게 피면서 국화작품 전시는 오는 15일까지 연장된다.
청남대관리사업소는 지난달 31일부터 이달 8일까지 9일간 열린 '2026 청남대 가을축제'에 관람객 7만3000여 명이 방문했다고 9일 밝혔다.
올해 축제는 예년보다 행사 기간을 16일에서 9일로 줄인 데다 관람객이 몰리는 주말에 비까지 내렸지만 국화 분재와 야생화 전시, 밴드·보컬 공연, 체험 행사 등에 방문객들의 발길이 이어졌다.
기온 등 기후 영향으로 국화 개화와 단풍 시기가 늦어지면서 청남대는 국화작품 전시 기간을 당초 계획보다 일주일 연장해 오는 15일까지 운영하기로 했다.
축제 무대 공연과 체험 행사는 종료됐지만 대청호반 산책로와 대통령기념관, 헬기장 일대에서는 국화와 오색 단풍을 감상할 수 있다.
청남대관리사업소 관계자는 "이번 주부터 국화와 단풍이 절정을 이룰 것으로 예상된다"며 "연장 전시 기간 청남대의 늦가을 풍경을 즐기길 바란다"고 말했다.
baek3413@newspim.com