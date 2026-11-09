뮤지컬 '헬스키친', 한국 초연 마무리…약 3개월 공연

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7월 24일 전 세계 최초 라이선스 초연 개막

앨리샤 키스 방한…손승연·김수하·박지원 앨리역

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 뮤지컬 '헬스키친'이 지난 8일 GS아트센터 공연을 끝으로 한국 초연을 마무리했다.

9일 '헬스키친'은 지난 7월 24일 전 세계 최초 라이선스 초연으로 개막해 약 3개월간 관객과 만났다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 뮤지컬 '헬스키친'이 지난 8일 GS아트센터에서 한국 초연을 마무리했다. [사진=에스앤코]2026.11.09 taeyi427@newspim.com

'헬스키친'은 싱어송라이터 앨리샤 키스의 삶과 음악에서 영감을 받아 탄생한 작품이다. 1990년대 뉴욕을 배경으로 자신의 삶을 선택하며 새로운 가능성을 찾아가는 앨리의 성장 과정을 그린다.

극에는 '폴린(Fallin')', '이프 아이 에인트 갓 유(If I Ain't Got You)', '노 원(No One)' 등 앨리샤 키스의 대표곡이 사용됐다. 스트리트 댄스를 기반으로 한 군무와 라이브 밴드 연주, LED 무대 연출 등을 통해 뉴욕의 거리와 인물들의 관계를 표현했다.

앨리샤 키스는 한국 초연을 기념해 서울을 방문해 최종 리허설에 참여했으며 개막 당일 무대인사에도 나섰다.

당시 그는 "제 음악과 이야기가 언어와 시공간을 넘어 같은 의미로 전해졌다는 사실이 벅차다"고 소감을 밝혔다.

한국 프로덕션에서는 손승연, 김수하, 박지원이 앨리 역을 맡아 각각의 해석으로 캐릭터를 연기했다. 이들을 비롯한 초연 출연진은 작품의 음악과 인물 관계를 한국어로 풀어냈다.

신동원 에스앤코 프로듀서는 "처음 만나는 작품에 관심을 보내주신 관객들에게 감사드린다"며 "작품이 전한 꿈과 용기의 메시지가 관객들의 일상에도 이어지길 바란다"고 말했다.

taeyi427@newspim.com