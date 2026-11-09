잔국 광역 단체장 11월 9일 일정

AI 핵심 요약beta
- 박완수 경남지사는 8일 국회에서 예산·우주항공 특별법 활동을 했다
- 이철우 경북지사는 8일 신규 공무원 임용장 수여식 등을 진행했다
- 추경호 대구시장과 신용한 충북지사는 8일 주요 현안 일정을 소화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
▲박완수 경남지사
-국회 예산결산특별위원장 면담( 12:10 국회본관)
-우주항공복합도시 특별법 제정 영호남 촉구대회(13:00 국회의사당 앞 계단)
-국민의힘 원내대표 및 국토교통위원장 서명부 전달(14:10 국회본관)
▲이철우 경북도지사
-2026년 신규 공무원 임용장 수여식(09:20 사림실)
-제5대 경상북도의회의원 간담회(11:00 경북도청 K창)
-새마을재단 신임이사 임명장 수여식(16:00 접견실)
▲추경호 대구광역시장
-제64주년 소방의 날 기념식(11:00 북부소방서 5층 대강당)
-대구시와 함께하는 청년 정책 캠퍼스 토크(12:00 경북대 카페테리아 첨성)
-AX위원회 출범 및 킥오프 회의(14:00 산격청사 대회의실)
-대구적십자사 후원금 전달식(15:30 산격청사 대회의실)
▲신용한 충북지사
-확대간부회의(09:00 다목적관)
-고위공직자 폭력예방교육(10:00 다목적관)
-삼성 청년지원 사회공헌 업무협약(11:30 여는마당)
-현안보고 (16:30 여는마당2)
[전국 종합=뉴스핌]
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