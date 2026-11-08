이재성, 뮌헨 마이어 뚫고 득점했는데...VAR 판정끝 골 취소

AI 핵심 요약beta
- 이재성은 7일 바이에른 뮌헨전에서 헤더골을 넣었다
- 이재성의 득점은 VAR 판정으로 오프사이드 취소됐다
- 마인츠는 뮌헨에 1-2로 패해 3연패에 빠졌다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이재성이 독일 거함 바이에른 뮌헨의 수문장 마누엘 노이어를 뚫고 골문을 열어젖혔으나 비디오 판독(VAR) 판정 뒤 취소되는 아쉬움을 삼켰다.
마인츠 05는 7일(한국시간) 독일 마인츠의 메바 아레나에서 열린 2026-2027시즌 독일 분데스리가 9라운드 바이에른 뮌헨과의 홈 경기에서 1-2로 패했다. 안방에서 패한 마인츠는 3연패(3승 1무 5패)에 빠진 반면 뮌헨은 9경기 연속 무패(6승 3무)로 리그 선두를 유지했다.
마인츠의 이재성은 선발 출전해 후반 18분까지 63분간 그라운드를 누볐다. 뮌헨의 수비수 김민재가 교체 명단에 머무르며 기대했던 '코리안 더비'는 성사되지 않았다.
이날 경기의 가장 결정적인 순간은 전반 40분에 나왔다. 0-1로 끌려가던 마인츠의 프리킥 세리머니 상황에서 문전 혼전이 벌어졌고 이재성이 뮌헨 골키퍼 노이어와의 경합을 뚫고 차분하게 머리로 밀어 넣어 골망을 흔들었다.
하지만 기쁨은 오래가지 않았다. 주심이 VAR을 거친 끝에 앞선 헤더 경합 과정에서 마인츠 공격진의 오프사이드를 선언하며 득점은 최종 취소됐다. 이 판정 과정에서 부상을 입은 노이어 골키퍼가 요나스 우르비히와 교체됐다.
앞서 전반 14분 요주아 키미히에게 선제골을 내줬던 마인츠는 이재성의 동점골이 날아가며 추격의 동력을 잃었다. 이어 후반 12분 해리 케인의 패스를 받은 렌나르트 칼에게 추가골까지 허용하며 0-2로 격차가 벌어졌다.
마인츠는 후반 18분 이재성을 대신해 파울 네벨을 투입하며 반전을 노렸고, 후반 추가시간 필립 티에츠가 헤더로 만회골을 터뜨렸으나 끝내 승부를 뒤집지 못했다.
이재성은 득점 취소의 아쉬움 속에서도 63분 동안 공 탈취 5회를 기록하는 등 뮌헨의 2선을 집요하게 압박하며 강한 인상을 남겼다. 축구 통계 매체 소파스코어는 이재성에게 평점 6.6점을 부여했다. 바이에른 뮌헨에서는 케인이 8.5점을 받았고, 키미히가 최고 평점인 9.2점을 기록했다.
설영우가 결장한 아우크스부르크는 라이프치히에 2-5 대패를 당했다. 2연패를 당한 아우크스부르크는 승점 9점으로 13위에 머물렀다.
psoq1337@newspim.com