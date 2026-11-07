포르투갈 제주스 감독 "호날두, 나 때문에 은퇴한 것 아니야…죄책감 없어"

AI 핵심 요약beta
- 제주스 감독은 7일 호날두의 대표팀 은퇴에 죄책감이 없다고 말했다.
- 제주스 감독은 호날두가 자신 때문에 은퇴한 것은 아니라고 강조했다.
- 호날두는 감독과의 갈등과 징계 이후 5일 대표팀 은퇴를 발표했다.
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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=포르투갈 조르즈 제주스 축구대표팀 감독이 크리스티아누 호날두의 대표팀 은퇴 결정에 대해 "죄책감을 느끼지 않는다"라고 잘라 말했다.
제주스 감독은 7일(한국시간) 2026~2027 유럽축구연맹(UEFA) 네이션스리그(UNL) 리그A 4조 5~6차전(덴마크·웨일스)에 나설 대표팀 명단을 발표하는 자리에 호날두의 대표팀 은퇴 결정에 대한 질문을 받자 "나 때문에 은퇴한 것은 아니다"라고 강조했다.
이날 발표된 대표팀 명단에도 호날두는 이름을 올리지 않았다.
제주스 감독은 "호날두의 대표팀 은퇴에 대해 죄책감을 느끼지 않는다. 내가 상황을 조금 앞당겼을 수는 있지만, 호날두는 나 때문에 대표팀에서 은퇴한 게 아니다"라고 밝혔다.
이어 "대표팀 은퇴는 호날두의 머릿속에 있던 생각이고, 나는 호날두의 결정을 존중한다"면서도 "나는 호날두가 대표팀으로 돌아올 것으로 생각했고, 이번 소집 명단에도 포함할 준비가 돼 있었다"라고 말했다.
그러면서 "호날두는 지금이 대표팀을 떠날 적기라고 느꼈고, 그 결정은 존중받아야 한다. 그가 포르투갈에 어떤 의미였는지, 이 나라에 무엇을 기여했는지, 어린 선수들에게 어떤 상징인지 결코 잊어서는 안 된다"고 덧붙였다.
앞서 호날두는 지난 5일 개인 SNS에서 "23년 동안 나는 대표팀의 7번 유니폼을 입고, 지키고, 전 세계 경기장으로 가지고 다니는 특권과 책임을 누렸다. 이 유니폼을 미래에 넘겨줄 때가 됐다. 쉬운 결정은 아니었다. 어떤 결정은 머리로만 내리는 게 아니라 마음으로도 내리기 때문이다. 2003년 8월에 시작돼 내 인생을 영원히 바꾼 여정이 끝났다"고 대표팀 은퇴를 발표했다.
호날두가 대표팀 은퇴에는 제주스 감독과의 불화도 한몫했다. 9~10월 A매치 기간에 UNL 소집명단에 포함된 호날두는 웨일스와 첫 경기에 선발 출전했지만 67분만 뛰었고, 이어진 노르웨이와 2차전에선 벤치에서 대기했다.
제주스 감독이 마침내 덴마크와 세 번째 경기에 호날두를 선발로 기용하지 않겠다는 뜻을 드러냈다. 이에 반발한 호날두는 대표팀 훈련 캠프를 무단으로 이탈했다.
포르투갈축구협회는 지난달 20일 호날두에게 30일간의 출전정지와 제재금 255유로(약 38만원) 징계를 내렸다. 심각성에 비해 약한 징계라는 불만도 제기됐지만, 호날두는 갈등 한 달만에 결국 대표팀 은퇴를 선택했다.
willowdy@newspim.com