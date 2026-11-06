[MLB] 전 한화 타격코치 맡았던 워싱턴 코치, 메츠행...로사도 코치와 재회

AI 핵심 요약beta
- 메츠가 6일 조니 워싱턴을 신임 타격코치로 선임했다.
- 워싱턴은 2021년 한화 타격코치로 젊은 선수들을 지도했다.
- 한화에서 함께한 호세 로사도 메츠 불펜코치와 재회했다.
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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=한화 타격코치를 역임했던 조니 워싱턴 코치가 미국 프로야구 메이저리그(MLB) 뉴욕 메츠 타격코치로 선임됐다.
메이저리그 공식홈페이지 엠엘비닷컴(MLB.com)은 6일(한국시간) "메츠가 신임 타격코치로 워싱턴을 영입했다"고 밝혔다.
워싱턴 코치는 국내 야구팬들에게도 익숙한 지도자로, 지난 2021년 한화 타격코치로 부임해 젊은 선수들의 성장을 도왔다. 가운데 오는 공을 치라는 강조를 위해 "가운데"를 매번 외치기도 했다. 2021시즌 후 시카고 컵스 보조 타격코치로 부임해 한화와 작별했다. 송별회 당시 워싱턴 코치는 눈물을 터뜨리기도 했다.
25세라는 이른 나이에 지도자의 길을 걷기 시작한 워싱턴 코치는 로스엔젤레스(LA) 다저스 산하 마이너리그 구단 소속일 때 코디 벨린저, 코리 시거 같은 스타 플레이어들을 키워낸 코치로도 잘 알려졌다.
KBO를 떠난 후 2023시즌까지 컵스에 몸을 담았던 워싱턴 코치는 2024년부터 2025년까지 LA 에인절스 타격코치를 거쳐 올해는 애틀랜타 산하 마이너리그 타격 코디네이터를 역임했다. 이번 메츠의 오퍼로 메이저리그로 복귀하게 됐다.
이번 메츠 합류로 워싱턴 코치는 한화 호세 로사도 코치와도 재회한다. 2021년부터 2023년 5월까지 한화 불펜 코치로 뛰었던 로사도 코치는 2024시즌부터 메츠 불펜코치로 역임하고 있다.
willowdy@newspim.com