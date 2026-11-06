충주시, 내년부터 IB 교육 예산 지원…충주교육청과 업무협약

AI 핵심 요약beta
- 충주시는 6일 교육지원청과 IB 운영 지원 협약을 체결했다
- 양 기관은 교원 연수와 학생 탐구 활동 자원을 지원한다
- 충주시는 2027년부터 학교별 IB 단계에 따라 지원금을 지급한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[충주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충주시가 국제 바칼로레아(IB) 프로그램 도입과 운영을 지원해 지역 공교육 경쟁력 강화에 나선다.
충주시는 6일 충주교육지원청과 IB 프로그램 운영 기반 구축 및 미래 인재 육성을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.
협약에 따라 양 기관은 관내 학교의 IB 프로그램 운영 기반을 조성하고 교원 연수와 학생 탐구·체험 활동 등에 필요한 인적·물적 자원을 지원한다.
충주에서는 현재 중앙탑중(준비학교), 주덕화곡초·중앙탑고(관심학교), 충주중앙탑초·충주미덕중(후보학교) 등 5개 학교가 IB 프로그램을 추진하고 있다.
충주시는 2027년 상반기부터 학교별 운영 단계에 따라 준비학교 500만원, 관심학교 1000만원, 후보학교 2250만원을 지원할 계획이다. IB 인증을 받은 월드스쿨에는 2500만원을 지원한다.
지원금은 교원 전문 연수와 학생 탐구·체험 프로그램, 수업 자료 및 교구 구입 등에 사용된다.
시는 관련 조례 개정과 예산 편성 절차를 거쳐 사업을 본격 추진할 방침이다.
이동석 시장은 "지역 일반 학교에서도 국제 수준의 교육을 경험할 수 있도록 학교별 운영 단계에 맞춰 지원하겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com