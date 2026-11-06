전남광주시교육청, '2030교실' 광주권에도 70실 구축

AI 핵심 요약beta
- 전남광주교육청이 6일 광주권에 2030교실 70실을 조성한다고 밝혔다
- 2030교실은 학생별 학습 속도와 관심에 맞춘 미래형 교실이다
- 교육청은 이달 하순까지 공모해 연말까지 대상 학교를 확정한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 전남광주통합특별시교육청이 '2030교실'을 광주권으로 확대해 조성한다고 6일 밝혔다.
시교육청은 6일 광주교육연수원 대강당에서 '2027학년도 중등 2030교실 설명회'를 개최했다고 밝혔다.
2030교실은 학생들이 자신의 관심과 학습 속도에 맞춰 배울 수 있도록 교실 공간과 수업 방식을 함께 바꾸는 미래형 교실이다.
학생 개별 학습을 지원하는 '기본형', 교사 개인의 수업 특색을 반영한 '맞춤형', 기존 미래형 교실을 2030교실로 전환하는 '전환형' 등 3개 유형으로 구성된다.
조성 규모는 유치원 6실, 초등학교 26실, 중·고등학교 36실, 특수학교 2실 등 총 70실이다.
유치원 6실은 모두 기본형으로 조성되며 초등학교는 기본형 18실, 맞춤형 8실로 구축된다. 중·고등학교와 특수학교는 기본형 8실, 맞춤형 5실, 전환형 25실 등으로 운영된다.
시교육청은 이달 하순까지 2030교실을 공모하는 한편 신청한 학교를 대상으로 12월 중 현장 방문, 수업교사 면담을 거쳐 올해 말까지 대상을 확정할 계획이다.
전남권은 현재 251실에서 내년 130실(유아 30·초등 40·중등 40·AI교실 20실)을 추가 조성한다.
bless4ya@newspim.com