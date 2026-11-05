유럽 포장규제·중국 통관 대응…aT 해외 거점 20곳, K-푸드 수출전략 공유

AI 핵심 요약beta
- aT는 4일 서울 코엑스에서 K-푸드 수출전략 포럼을 개최했다
- 해외 거점 20곳은 유럽·중동·중국 규제 대응책을 공유했다
- aT는 시장별 맞춤 지원으로 수출기업 해외 진출을 돕기로 했다
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중동 할랄시장·유럽 비건 수요 분석
수출기업 110여 곳에 시장 정보 제공
[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 유럽의 포장·환경규제와 중국의 수입식품 통관 강화에 대응하고 중동 할랄시장을 공략하기 위한 K-푸드 수출전략이 제시됐다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 해외 거점 20곳은 국내 수출기업에 현지 규제 대응 경험과 유통망 진입 정보를 공유했다.
aT는 지난 4일 서울 코엑스에서 해외지사·법인장과 국내 수출기업 110여개사 관계자 등이 참석한 '2026 K-푸드 글로벌 수출 전략 포럼'을 개최했다고 5일 밝혔다.
이번 포럼은 보호무역주의 확산과 비관세장벽 강화 등 통상 환경 변화에 대응해 수출기업의 어려움을 해소하고, 해외시장 진출 전략을 제시하기 위해 마련했다. 해외 바이어 초청 수출상담회와 푸드위크 행사에도 연계해 기업의 거래 기회 확대를 지원했다.
포럼에서는 유럽·중동·중화권 등 주요 전략 권역의 해외지사장과 본부장이 현지 시장 동향과 수출 성공 사례, 규제 대응 방안을 소개했다.
파리지사는 유럽연합(EU)의 포장·포장폐기물 규정(PPWR) 등 강화하는 환경규제에 대한 대응 방안과 현지 비건 소비 동향을 설명했다. 두바이지사는 중동 할랄시장의 성장에 맞춘 진출 전략과 시장 선점 방안을 제시했다.
중국지역본부는 최근 강화한 수입식품 관련 규제에 대응하기 위한 통관 실무 경험을 공유했다. 현지 유통망 진입 전략도 함께 소개했다.
포럼에 이어 열린 해외지사장 간담회에는 전기찬 aT 수출식품이사와 해외지사·법인장 등이 참석해 올해 해외시장 개척 성과와 우수사례를 공유했다. 내년 K-푸드 수출 확대를 위한 전략과 지원 방안도 논의했다.
참석자들은 해외 거점별 경험과 시장 정보를 바탕으로 수출기업의 애로 해소 방안을 점검했다. 본사와 해외지사 간 협력체계를 강화해 주요 시장별 맞춤형 수출지원의 실효성을 높이기로 했다.
포럼에 참석한 수출기업 관계자는 "최근 해외 규제 변화로 수출시장 진출에 어려움이 있었는데, 현지에서 직접 축적한 실무 경험과 대응 방안을 들을 수 있어 큰 도움이 됐다"며 "aT의 글로벌 네트워크가 해외시장 진출에 든든한 지원군이 되고 있음을 체감했다"고 말했다.
전기찬 이사는 "글로벌 통상 환경의 불확실성이 커질수록 해외 현장의 신속한 정보 수집과 대응이 중요하다"며 "전세계 20개 해외 거점과 본사의 협력을 더욱 강화해 수출기업의 애로를 적극 해소하고, K-푸드가 세계 시장에서 지속적으로 성장할 수 있도록 지원하겠다"고 강조했다.
rang@newspim.com