경북문화관광공사, APEC 성과 경북 전역 확산 모색

AI 핵심 요약beta
- 경북도문화관광공사는 4일 문경서 관광 활성화 세미나를 열었다
- 참석자들은 경주 APEC 성과의 경북 전역 확산 방안을 논의했다
- 문경·상주 연계와 레거시 투어 등 체류형 관광을 제안했다
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광역 관광·역사문화·K콘텐츠 연계 방안 논의
[문경=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북도문화관광공사가 '경주 APEC 정상 회의' 성과를 경북 전역으로 확산하고 중부내륙권 관광 활성화로 연결하기 위한 협력 방안을 모색에 나섰다.
5일 문화관광공사에 따르면 전날 옛 쌍용양회 문경공장에 자리한 MVS문경 버추얼 스튜디오에서 'APEC 정상 회의 성과 확산을 통한 중부내륙권 관광 활성화 세미나'를 개최했다.
이번 세미나는 '2025 경주 APEC 정상 회의' 성과를 지속 가능한 관광 자산으로 발전시키고 중부내륙권 관광 자원과 지역 관광 기업을 연계한 신규 콘텐츠와 협력 사업을 발굴하기 위해 마련됐다. 행사에는 경북도와 문경시, 공사, 관광 기업 및 유관 기관 관계자 100여 명이 참석했으며 기조연설과 주제 발표, 종합 토론 순으로 진행됐다.
기조 연설을 맡은 송섭규 교수(경북대)는 '문경·상주 공동 협력을 통한 중부내륙권 관광 활성화 방안'을 주제로 두 지역을 하나의 관광 권역으로 연결하는 전략을 제시했다. 송 교수는 "지역별 관광 자원을 개별적으로 홍보하는 방식에서 벗어나 지역 간 이동과 숙박을 결합한 체류형 관광 상품을 개발해야 한다"고 강조했다.
최정자 교수(동국대)는 '데이터로 본 2025 APEC 경주 개최 성과와 레거시의 경북·글로벌 관광 확산 전략'을 발표했다. 최 교수는 APEC 개최 성과를 지역 관광 산업의 실질적인 성장으로 이어가기 위한 방안으로 ▲APEC 레거시 투어와 음식 투어 코스 개발 ▲경주 거점 광역 관광 연계 ▲권역 별 투어 버스 운영 등을 제안했다.
이석희 정책기획연구원장은 견훤 관련 역사문화자원을 활용한 경북·전북 공동 마케팅 방안을 소개했다. 견훤의 역사적 발자취와 지역별 문화유산을 연결하는 광역 관광 코스를 개발하고 '견훤의 길' 공동 관광 브랜드와 체류형 관광 상품을 통해 지역 간 협력을 확대하자는 구상이다.
정훈진 교수(국립 경국대)는 문경시 옛 쌍용양회 부지를 활용한 K-한류 지원센터 조성 방안을 발표했다. 정 교수는 근대 산업 유산을 K콘텐츠 제작·쇼케이스와 관광이 결합된 복합 거점으로 조성하고, 콘텐츠 제작 기업 유치와 해외 한류 팬들의 방문·체류를 통해 지역 경제 활성화를 도모하자고 제안했다.
김남일 경북도 문화관광공사 사장은 "작년 경주 APEC 정상 회의를 통해 세계에 알린 경북의 역사·문화와 관광 자원을 이제 지역 관광의 실질적인 성과로 이어가야 한다"며 "이번 세미나가 경주와 경북 각 지역을 잇는 협력의 장이 되어, 지역의 매력을 살린 새로운 관광 콘텐츠를 발굴하고 관광 산업의 새로운 사업 기회를 넓히는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.
nulcheon@newspim.com