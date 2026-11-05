우미건설, '평택 고덕 우미린 더 프리미어' 분양…견본주택 6일 개관

AI 핵심 요약beta
- 우미건설 컨소시엄이 6일 평택 고덕 우미린 더 프리미어 견본주택을 개관한다.
- 평택 고덕지구에 지하 2층~지상 23층, 623가구 규모로 조성된다.
- 청약은 9일 특별공급을 시작으로 진행되며 입주는 2029년 5월 예정이다.
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[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 우미건설 컨소시엄이 평택 고덕국제화계획지구에 공급하는 '평택 고덕 우미린 더 프리미어'의 견본주택을 오는 6일 개관한다.
이번에 분양하는 '평택 고덕 우미린 더 프리미어'는 평택시 고덕국제화계획지구 Abc-33블록에 위치해 있으며 지하 2층~지상 최고 23층, 8개 동 총 623가구 규모다.
전용면적별 가구 수는 △84㎡ 400가구 △94㎡ 79가구 △101㎡ 129가구 △111㎡ 15가구다로 앞서 100% 분양을 완료한 '평택 고덕 우미린 프레스티지'의 후속 단지다.
청약 일정은 오는 9일 특별공급을 시작으로 10일 1순위, 11일 2순위 접수가 진행된다.
당첨자 발표는 17일이며 정당계약은 29일부터 12월 1일까지 3일간 실시된다.
1순위 청약은 청약통장 가입 후 12개월이 경과하고 지역별·면적별 예치금 기준을 충족하면 가능하며, 거주지 제한 없이 전국에서 청약할 수 있다.
단지가 들어서는 고덕국제화계획지구는 삼성전자 평택캠퍼스를 배후에 둔 주거지역으로 특히 단지 맞은편에는 평택시청 신청사와 시의회 이전이 예정돼 있으며 주변에 근린상업용지와 의료·업무용지도 계획돼 있다.
단지 서측에는 고덕8초등학교(가칭)가 2028년 9월 개교 예정이며 인근에는 고덕6중학교(가칭)가 2029년 3월 문을 열 예정이다.
또한 고덕국제학교 부지에는 미국 워싱턴주 명문 사립학교인 애니 라이트 스쿨이 운영에 참여하는 국제학교가 2030년 개교를 목표로 추진되고 있다.
평택지제역을 통해 KTX를 이용할 수 있으며 수도권 전철 1호선과 평택제천고속도로, 평택화성고속도로 등을 이용해 수도권 주요 지역으로 이동이 가능하다.
단지는 차량을 지하로 배치한 공원형 설계를 적용해 쾌적한 보행 환경을 조성할 계획이며 전용 94㎡와 111㎡ 타입에는 오픈형 발코니가 적용된다.
피트니스센터와 GX룸, 골프연습장, 스크린골프장, 탁구장, 독서실, 그룹스터디실, 작은도서관, 실내놀이터 등 다양한 커뮤니티 시설도 마련된다.
또한 세대 내 청정공기 급배기 시스템과 미세먼지·이산화탄소(CO₂) 센서, 엘리베이터 및 동출입구 공기청정 시스템 등을 포함한 '에어클린 시스템'을 도입한다.
견본주택은 평택시 고덕동 일원에 마련되며 입주는 2029년 5월 예정이다.
krg0404@newspim.com