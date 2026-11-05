전국 광역 단체장 11월 5일 일정

AI 핵심 요약beta
- 박완수 등 광역단체장들이 4일 지역별 공식 일정을 진행했다
- 민형배는 재난대응 훈련과 인구포럼 등 4개 행사에 참석했다
- 전재수·허태정 등은 민생·의회·지역 현안 일정을 소화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
▲박완수 경남지사
-여성지도자 양성과정 소통간담회(14:00 호텔인터네셔널 창원)
▲우상호 강원도지사
-제2회 강원4-H성과공유회 (13:30 원주 빌라드아모르)
-도 소상공인대회(14:10 원주 빌라드아모르)
▲민형배 전남광주통합특별시장
-직원과 함께하는 공감톡톡(09:00 무안청사 왕인실)
-2026 재난대응 안전한국훈련(13:30 동부청사 재난대책회의실)
-2026 전남CBS 인구포럼(15:30 광양커뮤니티센터)
-광주광역시어린이집연합회 보육인의 날(17:00 광주교육연수원)
-제6회 힌츠페터국제보도상 시상식(옛 전남도청 대회의실)
▲신용한 충북지사
-핵·WMD 사후관리 절차연습 (10:00 충무시설)
-정책콘텐츠·홍보역량 강화 브라운백미팅(11:30 여는마당)
▲이원택 전북지사
-새마을지도자대회 얼쑤 민생상생 공동체 결의대회 (11:00 부안 실내체육관)
-전북형 스타트업 기업 성장 간담회 (14:00 익산 팜조아 함열공장)
-전북대병원 진료협력병원 초청 간담회 (18:00 전북대학교 새만금홀)
▲전재수 부산시장
-<부산 구석구석, 시민일상을 바꾸다> 연제구·부산진구편(09:30 연제구, 부산진구 일원)
-디자인-부산2026 개막식(14:00 수안아트하우스)
-부산대학교병원 개원 70주년 기념식(16:00 부산대병원 응급의료센터)
▲허태정 대전시장
-제300회 제2차 정례회(제1차 본회의)(10:00 시의회 본회의장)
-2026년 대전마을합장단 성과공유회(17:30 한남대학교)
-2026-27 V리그 삼성화재 블루팡스 개막전(19:00 충무체육관)
▲조상호 세종시장
-2026 국회입법 박람회(11:00 국회의사당 중앙잔디광장)
▲박수현 충남지사
-사회연대경제 대토론회(10:00 충남사회적경제혁신타운)
-제372회 도의회 정례회 제1차 본회의(14:00 본회의장)
▲이철우 경북도지사
-제4대 경상북도 총괄계획가 위촉장 수여식(09:00 접견실)
-2026 아름다운 나눔 사랑의 김장 담그기 행사(11:00 경북도청)
-제68주년 한국생활개선회원 전국대회(14:00 포항종합운동장)
▲추경호 대구광역시장
-2026 대구 지체장애인대회(11:00 호텔수성 수성스퀘어 3층 컨벤션홀)
-대한 적십자사 창립 121주년 기념 대구지사 연차대회 및 봉사원대회(14:00 어린이세상 꾀꼬리극장)
▲추미애 경기도지사
-10:00 제395회 정례회 3차 본회의 / 본회의장
[전국 종합=뉴스핌]
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