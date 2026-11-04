체육공단, 디지털 가상공간 구현...콘서트 가기 전 좌석 시야 확인 방법 생겨

AI 핵심 요약beta
- 체육공단은 지난달 30일 공연장 디지털 트윈 서비스를 시작했다
- 서비스로 시야 사각지대와 안전요원 배치를 가상공간에서 점검했다
- 객석 배치와 수용 인원을 최적화해 공연 안전성과 수익성을 높인다
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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=서울올림픽기념국민체육진흥공단(이하 체육공단)이 'KSPODOME(올림픽체조경기장)'과 '티켓링크 라이브 아레나(핸드볼경기장)'를 3차원 가상공간에 구현한 '디지털 트윈 클라우드 서비스'를 시작했다.
지난달 30일부터 본격 운영에 들어간 이번 서비스에서는 각 공연장의 시야 사각지대 분석, 안전요원 배치 시나리오 비교, 시설물 3차원 관리 등의기능을 사용할 수 있다.
이를 통해 공연 주관사나 관객은 현장을 직접 찾지 않고도 무대 구조물에 따른 안전요원의 시야 사각지대를 확인하고, 공연 전 안전 취약 구간을 사전에 대비할 수 있게 됐다.
특히, 객석과 입석 구역의 배치를 가상공간에서 미리 확인해 볼 수 있다. 무대 구조물에 가려지는 시야 제한석을 줄이고 안전 기준을 준수한 범위 안에서 수용 인원을 최적화할 수 있어, 공연 기획 단계에서부터 안전성과 수익성을 함께 높일 수 있을 것으로 기대를 모으고 있다.
체육공단은 정부의 '2026년 공공부문 민간 서비스형 소프트웨어(SaaS) 이용지원 사업'에 선정되며 이용료 3168만 원 전액을 지원받아 이번 서비스를 도입했다.
체육공단 관계자는 "공연 전 위험 요소를 가상공간에서 미리 점검할 수 있게 된 만큼, 관람객이 더욱 안전하게 공연을 즐길 수 있을 것이다. 앞으로도 디지털 기술을 활용해 안전한 체육 문화 환경을 만들어 갈 것"이라고 밝혔다.
한편, 이번 서비스는 체육공단 누리집(kspo.or.kr) 공지 사항에서 확인할 수 있다. 내년 1월까지 운영 실적과 효과성을 분석해 서비스 확대 여부를 검토할 예정이다.
willowdy@newspim.com