HD현대중공업, 필리핀 해군 호위함 건조 착수…2029년부터 인도

AI 핵심 요약beta
- HD현대중공업이 4일 필리핀 해군 신형 호위함 건조에 착수했다
- 3200톤급 호위함 1번함 강재절단식 열고 건조를 본격화했다
- 기존 건조 경험과 생산 역량으로 2029년 조기 인도를 추진한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = HD현대중공업이 필리핀 해군의 3200톤급 신형 호위함 건조에 본격 착수했다. 기존 함정 건조 경험과 확대된 생산 역량을 바탕으로 계약 일정보다 조기 인도를 추진한다.
HD현대중공업은 4일 김산 함정안전생산부문장(전무)과 필리핀 해군 관계자 등이 참석한 가운데 신형 호위함 1번함의 강재절단식을 개최했다고 밝혔다.
이번에 건조를 시작한 1번함은 HD현대중공업이 지난해 12월 필리핀 국방부로부터 수주한 3200톤급 호위함 2척 중 선도함이다. 신형 호위함 2척은 오는 2029년부터 순차적으로 인도될 예정이다.
신형 호위함은 HD현대중공업이 앞서 필리핀 해군에 인도한 미겔 말바르급 호위함과 동일한 사양을 기반으로 건조된다. 이에 따라 필리핀 해군은 기존 함정과의 운용 및 정비 효율성을 높일 수 있을 것으로 기대된다.
HD현대중공업은 기존 호위함 건조 경험과 지난해 합병으로 확대된 생산 역량을 활용해 계약상 인도 일정을 앞당긴다는 목표다.
이번 사업은 HD현대중공업과 필리핀 해군이 추진하는 네 번째 함정 건조 프로젝트다. HD현대중공업은 2016년 호세 리잘급 호위함 2척을 시작으로 미겔 말바르급 호위함 2척, 원해경비함 6척, 신형 호위함 2척 등 총 12척을 수주했다.
HD현대중공업 관계자는 "축적된 경험과 확대된 생산 역량을 바탕으로 신형 호위함의 성공적인 건조와 조기 인도에 최선을 다하겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com