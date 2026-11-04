완주군, 수도권 관광객 217명 태운 '에코레일열차' 투어 개최

AI 핵심 요약beta
- 완주군은 4일 수도권 관광객 대상 철도관광을 마무리했다
- 에코레일열차에 일반관광객과 자전거동호인 217명이 참여했다
- 참가자들은 완주의 자연과 관광명소, 지역 먹거리를 체험했다
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만경강 억새길·삼례문화예술촌·대아수목원 연계 관광 코스 호응
[완주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 완주군은 수도권 관광객을 대상으로 운영한 철도 연계 관광상품이 217명의 참여 속에 성공적으로 마무리되며 지역 관광 활성화 가능성을 확인했다고 4일 밝혔다.
완주군은 여행공방과 협력해 추진한 '에코레일열차' 테마 여행을 성황리에 마쳤다. 이번 투어에는 일반 관광객 127명과 자전거 동호인 90명 등 모두 217명이 참여해 늦가을 완주의 자연과 관광명소를 즐겼다.
에코레일열차는 자전거를 열차에 싣고 이동할 수 있는 철도 관광상품이다. 서울에서 완주까지 환승 없이 이동할 수 있어 교통 정체와 환승 부담을 줄인 점이 참가자들의 호응을 얻었다.
자전거 동호인 90명은 열차에 실어 온 자전거를 타고 만경강 자전거길을 달렸다. 강변을 따라 펼쳐진 은빛 억새와 겨울 철새의 군무가 어우러져 늦가을 자연경관을 선사했다.
일반 관광객들은 삼례문화예술촌과 대아수목원 등 주요 관광지를 방문하고 지역 맛집을 찾으며 완주의 문화와 먹거리를 체험했다.
유희태 완주군수는 "에코레일열차를 통해 수도권 관광객들이 서울에서 완주까지 편리하게 방문할 수 있었다"며 "앞으로도 접근성을 높인 철도 연계 상품을 확대해 누구나 쉽게 완주의 매력을 접할 수 있도록 하겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com