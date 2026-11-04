김길수 영월군수, 유상범 의원과 국비 확보 총력

AI 핵심 요약beta
- 김길수 영월군수는 3일 유상범 의원실을 찾아 국비 확보에 나섰다
- 강원랜드 직원 복지시설 건립에 250억 원 반영을 건의했다
- 도로·고속도로·재난 예방사업 예산 확보 가능성도 점검했다
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[영월=뉴스핌] 이형섭 기자 = 김길수 영월군수가 지난달 29일 산업통상부를 방문한 데 이어 지난 3일 지역구 국회의원 유상범 의원실을 찾아 국비 확보를 위한 활동에 나섰다.
4일 영월군에 따르면 이 자리에서 김 군수는 강원랜드 배후도시의 정주 여건 개선을 위해 250억 원 규모의 강원랜드 직원 복지시설 건립 사업비 반영을 건의했다. 복지시설이 완공되면 직원 및 가족의 안정적인 지역 정착은 물론 지역 소비 활성화에도 기여할 것으로 예상된다.
또 김 군수는 지난 10월 '제6차 국도·국지도 건설계획('26~'30)'의 일괄 예비타당성조사를 통과한 국도 31호선 영월~방림 3구간 등 3개의 노선과 '제5차 국도·국지도 건설계획('21~'25)'의 국지도 82호선 주천~판운 구간 등 2개 노선의 예산 반영 계획을 면밀히 검토하고 향후 제천~영월 고속도로와 영월읍 중심시가지를 연결하는 남한강 대교 건설 사업의 국비 확보 가능성도 타진했다.
이 외에도 석항지구와 쌍용지구의 풍수해 종합정비사업 등 주민 안전과 연관된 대규모 재난 예방 사업의 예산 반영 여부도 세심히 확인했다.
김길수 영월군수는 "지역 미래를 좌우할 핵심사업이 제때 추진되려면 중앙정부와의 긴밀한 협력과 안정적인 재원 확보가 절실하다"고 말했다. 그는 "국회와 중앙부처, 강원특별자치도를 지속적으로 방문해 2027년도 정부예산에 지역 핵심사업을 최대한 반영하고 예산 1조 원 시대를 위한 기반을 다지겠다"고 밝혔다.
onemoregive@newspim.com