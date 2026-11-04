의정부시, 평일 야간 불법주정차 당직근무 2개 조 확대

AI 핵심 요약beta
- 의정부시는 4일 평일 야간 불법주정차 당직근무를 2개 조로 확대했다
- 흥선·호원권역과 송산·신곡권역으로 나눠 현장 대응을 강화했다
- 6대 절대 주정차금지구역은 유예 없이 단속을 시행한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 의정부시가 불법주정차로 인한 교통 불편 민원에 신속히 대응하기 위해 평일 야간 불법주정차 당직근무를 확대 운영한다.
의정부시는 11월부터 기존 1개 조로 운영하던 평일 야간 불법주정차 당직근무를 2개 조로 확대한다고 4일 밝혔다.
그동안 시는 평일 오후 6시부터 9시까지, 주말과 공휴일 오전 10시부터 오후 6시까지 1개 조를 편성해 의정부시 전역의 불법주정차 민원을 처리해 왔으나 1개 조가 시 전체를 담당하면서 민원 현장까지 이동하는 데 시간이 걸리는 등 신속한 대응에 한계가 있었다.
이에 따라 의정부시는 권역동 통합에 따른 행정환경 변화를 반영해 평일 야간 당직근무를 권역별로 나눠 운영하기로 했다.
흥선·호원권역은 흥선동 민원허가과가, 송산·신곡권역은 송산3동 민원허가과가 각각 담당한다.
시는 권역별 대응체계를 통해 민원 현장 도착 시간을 단축하고 불법주정차로 인한 시민 불편을 줄일 방침이다.
불법주정차 관련 민원은 시청 당직실로 접수하면 된다. 민원 접수 이후 당직근무자가 현장에 출동해 차량 이동 안내 등 계도 조치를 운영한다.
다만 안전과 교통 흐름에 중대한 지장을 주는 6대 절대 주정차금지구역 내 차량은 유예 없이 단속한다.
단속 대상은 ▲소화전 5ｍ 이내 ▲교차로 모퉁이 5ｍ 이내 ▲버스정류소 10ｍ 이내 ▲횡단보도 ▲보도 ▲초등학교 정문 앞 도로에 주정차한 차량이다.
시 관계자는 "권역별 당직근무 편성을 통해 불법주정차 민원에 더욱 신속하게 대응할 수 있을 것으로 기대한다"며 "앞으로도 지역별 특성을 고려한 탄력적인 단속과 적극적인 현장 대응으로 시민이 체감할 수 있는 주정차 단속 행정을 추진하겠다"고 말했다.
asj7376@newspim.com