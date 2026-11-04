강원 8개 시·군 '교육혁신선도지역' 선정…연 20억원 5년간 지원

AI 핵심 요약beta
- 강원도교육청이 4일 2026년 교육혁신선도지역 8곳 선정을 밝혔다
- 선정 지역은 최대 5년간 연 20억원 이내 특별교부금을 받는다
- 도교육청은 공동교육과정과 강원형 교육혁신 모델을 추진한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원특별자치도교육청은 지난 3일 교육부가 발표한 2026년 교육혁신선도지역에 강릉시, 고성군, 동해시, 삼척시, 철원군, 태백시, 횡성군 7곳과 춘천시를 포함한 총 8개 시·군이 선정됐다고 4일 밝혔다.
이번 선정은 도내에서 가장 많은 지역이 지정된 것으로 1유형에는 인구 감소 지역이 2유형에는 비수도권 지역이 포함됐다. 교육혁신선도지역 사업은 교육특구 시범사업을 바탕으로 하며 각 지역의 여건에 맞는 교육혁신 모델을 함께 만들어가는 것이 목표다.
1유형은 소규모학교 혁신을 통한 교육생태계 구축을 지향하며 2유형은 교육격차 완화와 대학 및 산업 연계를 핵심 과제로 삼고 있다.
이들 선정 지역은 지역당 연 20억 원 이내의 특별교부금을 최대 5년간 지원받으며 지자체의 추가 투자와 함께 사업을 진행하게 된다.
이번 성과는 도교육청과 교육지원청, 시·군이 공모 초기부터 협력한 결과로 교육혁신선도지역 추진단이 구성돼 다양한 지원을 제공했다고 전해졌다. 도교육청은 특히 도내 소규모학교의 높은 비율을 감안해 공동교육과정과 특화교육 모델 발굴에 집중했다고 밝혔다.
강삼영 교육감은 "많은 지역이 선정된 것은 교육 위기를 극복하기 위한 공동 노력이 결실을 맺은 것"이라며, "이번 기회를 통해 강원형 교육혁신 모델을 만들어가겠다"고 강조했다.
onemoregive@newspim.com