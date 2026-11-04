46개국 바이어와 K-푸드 수출 상담…조리로봇·스마트 주방도 한자리에

AI 핵심 요약beta
- 농림축산식품부가 4일부터 7일까지 푸드위크 코리아를 개최했다
- 국내 식품기업 1000여곳이 46개국 바이어와 수출 상담을 진행했다
- 조리로봇과 스마트 주방 등 미래 식품기술을 선보였다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
국내 1000여 기업·1800개 부스 참여
한식 계승 조희숙 대표 은탑산업훈장
[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 국내 식품기업들이 46개국 바이어와 만나 수출 판로를 모색하고, 조리로봇과 스마트 주방 등 미래 식품기술을 선보인다. 과거 소비자 중심이었던 '푸드위크 코리아'는 올해 기업 간 거래와 수출 상담을 확대해 국내 기업의 해외 진출을 지원할 방침이다.
농림축산식품부는 4일부터 7일까지 나흘간 서울 삼성동 코엑스에서 '푸드위크 코리아 2026'을 개최한다고 밝혔다. 올해는 국내 식품기업 1000여곳과 1800개부스가 참여하며 역대 최대 규모로 열린다.
해외 바이어는 46개국·252개사가 참여한다. 수출 상담에는 국내 식품기업 500여곳이 참가하며, 'K-푸드 바이어 초청 수출상담회(BKF+)'도 함께 개최한다.
스페인 유통사 메르카도나와 일본 식자재 유통사 고베물산 등 해외 바이어들은 국내 기업과 일대일 상담을 진행한다. 딸기 등 신선농산물 수출 확대를 위한 3자 간 업무협약(MOU) 체결도 추진한다.
전시장에서는 'K-주막'을 주제로 한 실시간 시연 행사와 할랄·비건인증 식품, 유기가공식품 홍보관을 운영한다.
첨단 식품기술 전시도 마련했다. 인공지능(AI)과 자동화를 접목한 스마트공장, 물류·유통 솔루션, 외식 매장에 도입하는 조리로봇과 스마트 주방 기기를 선보인다.
삼성전자 스마트공장 지원을 받은 기업들의 공동 홍보관과 푸드테크 기반 특수의료용도식품 전시도 운영한다. 감자밭 등 지역 브랜드와 전통주를 소개하고 제철 식재료와 어울리는 조합을 제안하는 공간도 마련한다.
개막식에서는 3차원 가상현실(VR) 드로잉으로 전통식품부터 K-푸드의 해외 확산, 첨단 푸드테크와 국제협력으로 이어지는 식품산업의 미래상을 표현했다. 선재스님은 '지속가능성과 식품의 가치에 대한 통찰'을 주제로 기조강연을 진행했다.
식품·외식산업 발전 유공자 포상은 총 31점 수여했다. 은탑산업훈장은 전통 한식의 계승·발전과 전문인력 양성에 기여한 조희숙 한식공간 대표가 받았다.
산업포장은 ▲계약재배를 통한 농가 보호와 품질 강화에 기여한 윤아리 삼양식품 상무 ▲참외 등 신시장 개척과 농가 소득 증대에 기여한 이대훈 월항농협 공선출하회장 ▲상생협력과 국산 닭고기 소비를 촉진한 이현주 제너시스 비비큐 동행위원회 대표 ▲전통주 제조기술을 계승한 이기숙 감홍로 기술이사 등 4명에게 수여했다. 대통령 표창 7점 등도 함께 수여했다.
행사 기간에는 '2027 식품외식산업 전망'과 '국가식품클러스터 국제 콘퍼런스', '글로벌 푸드테크 기술 표준화 심포지엄', '비건인증·할랄세미나' 등 연계행사도 열린다.
김종구 농식품부 차관은 "이번 푸드위크 코리아는 국내 우수 식품기업들이 세계 무대로 도약하는 가장 강력한 발판이자, 푸드테크 등 미래 식품산업의 혁신을 눈으로 확인하는 자리"라며 "K-푸드의 글로벌 위상을 더욱 공고히 하고, 우리 식품산업이 세계 시장을 선도할 수 있도록 정책적 지원과 소통을 아끼지 않겠다"고 강조했다.
rang@newspim.com