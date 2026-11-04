포스뱅크 자회사 팀코어, '2026 로보월드' 참가…자율주행 로봇 '팀봇' 공개

AI 핵심 요약beta
- 포스뱅크는 4일 팀코어와 로보월드에 참가했다
- 팀코어는 자율주행 로봇 팀봇의 주행을 시연했다
- 포스뱅크는 로봇 사업으로 영역을 확대할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
외식·호텔·의료 이어 물류·특수산업 적용 확대 추진
[서울=뉴스핌] 설희 기자 = 판매시점정보관리(POS)·키오스크 전문기업 포스뱅크는 로보틱스 전문 종속회사 팀코어가 오는 7일까지 경기 고양시 킨텍스에서 열리는 '2026 로보월드'에 참가해 포스뱅크와 공동 개발한 자율주행 로봇 '팀봇(TimBot)'을 선보인다고 4일 밝혔다.
포스뱅크는 이번 전시에서 팀코어의 자율주행 로봇 제품을 소개하고 신규 고객 발굴과 사업 협력 기회를 모색할 계획이다. 기존 판매시점정보관리(POS)·키오스크 사업에서 로봇 등 신규 사업으로 영역을 확대한다는 전략이다.
팀코어는 전시장에서 팀봇 주요 제품군을 소개하고 실제 주행 시연을 통해 자율주행과 장애물 회피 기능을 선보인다. 관람객과 국내외 바이어를 대상으로 제품 체험과 기술 상담도 진행한다.
팀봇은 포스뱅크와 팀코어가 공동 개발한 자율주행 로봇 브랜드다. 주변 환경을 실시간으로 인식하고 이동 경로를 판단하는 자율주행 기술을 기반으로 다양한 실내 환경에서 사용할 수 있도록 설계됐다.
주행 중 장애물을 감지하면 이동을 멈추거나 경로를 재설정하는 알고리즘을 적용했다. 교차로 주행과 보행자 인식 기능도 탑재했다.
팀코어는 외식업과 호텔, 의료·케어 시설 등을 대상으로 영업과 사업 협력을 추진하고 있다. 향후 물류와 특수 산업 분야로 적용 영역을 확대할 계획이다.
포스뱅크는 기존 POS·키오스크 중심의 사업구조에서 로봇과 산업용 모바일 디바이스 등으로 사업 영역을 확대하고 있다. 팀코어를 중심으로 신규 로봇 제품과 솔루션을 확보해 사업 포트폴리오를 다각화한다는 방침이다.
포스뱅크 관계자는 "이번 로보월드 참가를 통해 자율주행 로봇의 기술 경쟁력을 알리고 신규 고객 및 사업 협력 기회를 확대할 계획"이라며 "앞으로도 로보틱스 전문 종속회사 팀코어를 중심으로 로봇 사업 경쟁력을 강화하고 다양한 산업 분야로 사업 영역을 넓혀 새로운 성장동력을 확보해 나가겠다"고 밝혔다.
winter1004@newspim.com