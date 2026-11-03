의정부시 '첨단미래산업 학술대회' 개최…반환공여지 활용 계획 발표

AI 핵심 요약beta
- 의정부시는 3일 오는 9일 첨단미래산업 학술대회를 개최한다고 밝혔다
- 학계·연구기관·산업계 전문가 100여 명이 바이오 생태계를 논의한다
- 시는 미군 반환공여지 활용 첨단산업 클러스터 조성 청사진을 발표한다
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[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 의정부시는 오는 9일 서울 엘타워에서 '2026 의정부 첨단미래산업 학술대회(컨퍼런스)'를 개최한다고 3일 밝혔다.
이번 행사는 학계와 연구기관, 산업계 전문가 등 100여 명이 참석해 융복합 바이오 중심의 첨단미래산업 생태계 구축 방안을 논의하기 위해 마련됐다.
시는 국내외 주요 기업 및 기관과의 실질적인 협업 체계를 강화하고 투자 유치 기반을 확대한다는 계획이다.
특히 시는 이번 학술대회에서 미군 반환공여지를 활용한 첨단산업 클러스터 조성 방향과 미래 청사진을 발표한다.
이번 학술대회의 기조강연에는 일본 고베 바이오메디컬 이노베이션 클러스터의 개발 총괄과 이승규 한국바이오협회 수석부회장이 연사로 나선다.
이어 토론에서는 김갑성 연세대 교수를 비롯한 산학연 전문가들이 패널로 참여해 '의정부시 첨단미래산업 육성 및 융복합 생태계 구축 전략'을 주제로 의견을 나눈다.
김원기 의정부시장은 "이번 학술대회는 의정부시가 미래 첨단산업의 핵심 거점으로 거듭나는 중요한 전환점이 될 것"이라며 "기업과 인재가 모여드는 자족도시 의정부를 구현하기 위해 행정적·전략적 역량을 총동원하겠다"고 말했다.
행사 참석을 희망하는 기업과 기관은 홍보물에 안내된 QR코드 또는 의정부시 누리집에 게시된 신청 주소를 통해 신청할 수 있다.
asj7376@newspim.com