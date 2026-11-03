파주시, 시청 직원 진위 확인 서비스 운영...공무원 사칭 피해 방지

AI 핵심 요약beta
- 파주시는 3일 시청 직원 진위 확인 서비스를 운영했다
- 시청 홈페이지에서 직원 정보 네 가지로 재직 여부를 확인한다
- 공무원 사칭 범죄 피해 예방과 행정업무 효율화를 기대했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[파주=뉴스핌] 이준영 기자 = 경기 파주시는 시청 직원의 재직 여부를 직접 확인할 수 있는 '시청 직원 진위 확인 서비스'를 운영한다고 3일 밝혔다.
기존의 전화 문의 중심 확인 방식 대신, 시청 홈페이지에 서비스를 신설해 사칭 여부를 쉽고 신속하게 확인할 수 있도록 했다.
이번 서비스는 공공기관의 신뢰를 악용한 사기 수법이 잇달아 발생함에 따라 마련됐으며 시청 홈페이지에서 의심되는 직원의 부서명, 이름, 전화번호, 전자우편주소 등 4가지 정보를 입력해 실제 재직 여부를 확인할 수 있다.
시는 이번 서비스가 공무원 사칭 범죄로 인한 피해를 예방하고 직원 신원 확인에 걸리는 행정업무도 줄여 행정 서비스의 효율성을 높일 것으로 기대하고 있다.
손배찬 시장은 "공무원 사칭 범죄는 시민의 재산뿐 아니라 행정기관에 대한 신뢰까지 훼손하는 심각한 문제"라며 "시민들이 안심하고 행정 서비스를 이용할 수 있도록 작은 불편과 위험 요소까지 세심하게 살피고 업무를 개선하는 적극 행정을 지속해 나가겠다"고 말했다.
skyimhan@newspim.com