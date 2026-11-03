NEW, 글로벌 콘텐츠 유통 혁신…뉴 아이디 '생중계·TV OS 사업' 확장

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 미디어 그룹 NEW(160550, 회장 김우택)의 관계사 뉴 아이디(대표 박준경)가 창립 7주년을 맞아 독보적인 글로벌 콘텐츠 운영 사업 성과를 공개했다.

2019년 NEW의 사내 벤처로 출발한 뉴 아이디는 광고 기반 무료 스트리밍 서비스인 FAST 시장에 진출해 글로벌 미디어 플랫폼과 직접 운영 계약을 확대해 왔다. 전 세계 96개국 34개 플랫폼에서 운영한 K-콘텐츠의 FAST 누적 시청 시간은 8억 4천만 시간을 넘어섰으며, 누적 시청 세션은 14억 회에 달한다. 콘텐츠 확보와 해외 유통을 넘어 편성·송출·데이터 관리·광고 수익화까지 아우르는 운영 역량을 바탕으로 글로벌 미디어 인프라 기업으로 사업 영역을 넓히고 있다.

뉴 아이디 FAST 사업 성과 (출처: PLAYOUT+ 통계, 2026년 10월 기준 누적 수치) [사진=NEW]

뉴 아이디의 핵심 자산 중 하나인 시청 데이터는 글로벌 수요 확대로 이어졌다. 전년 동기 대비 시청 시간은 인도에서 8배, 호주에서 3배 증가했으며 유럽과 캐나다에서도 각각 2배 늘었다. 국가별 시청 데이터 갖춘 국내 유일 기업 뉴 아이디는 콘텐츠 편성과 유통 전략을 고도화하고, 글로벌 플랫폼 내 K-콘텐츠의 도달 범위를 넓혀가고 있다.

글로벌 콘텐츠 운영 사례로 지난 9월 LG 채널을 통해 북미·유럽·중남미 15개국에 동아시아 프로농구 챔피언스리그(EASL)의 공식 FAST 채널인 'EASL TV'를 선보인데 이어 10월부터 실시간 경기 중계를 시작했다. KBS WORLD 채널 역시 LG 채널을 통해 유럽과 중남미 등으로 서비스 지역을 확대하며 글로벌 콘텐츠 운영 사례를 늘리고 있다.

동아시아 프로농구 챔피언스리그(EASL)의 공식 FAST 채널인 'EASL TV' [사진=NEW]

뉴 아이디는 TV OS 사업에서도 유통망을 넓힌다. 필립스를 비롯한 다수 TV 브랜드에 탑재된 유럽 TV 운영체제 TITAN OS에서는 서비스 지역을 41개국으로 확대했으며, 샤오미의 무료 스트리밍 서비스 Xiaomi TV+에도 신규 FAST 채널 4개를 추가했다. 북미에서는 비지오(VIZIO) 최초로 한국 드라마 채널을 공급하기 위해 WatchFree+에 온보딩을 진행하고, 티보(TiVo) OS와의 콘텐츠 공급 계약을 통해 현지 유통 기반을 확장하고 있다. 대만에서는 현지 사업자와 협력해 콘텐츠 채널의 송출·편성·메타데이터 관리·광고 수익화를 통합 운영하는 모델을 구축했다. 다양한 현지 파트너와의 협업을 통해 글로벌 사업 확장 효율을 높인다는 전략이다.

뉴 아이디 박준경 대표는 "콘텐츠의 단발성 거래를 넘어 글로벌 유통 인프라 제공사로서 혁신을 거듭하겠다"라며 "K-콘텐츠뿐 아니라 K-솔루션의 글로벌 확산에도 최선을 다하겠다"라고 밝혔다.

jyyang@newspim.com