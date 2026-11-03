창원시, 내년부터 초중고 신입생 입학준비금 지원…최대 50만 원

AI 핵심 요약beta
- 창원시는 3일 초·중·고 입학준비금 지원을 내년 상반기 시행한다고 밝혔다
- 창원시의회는 지난달 30일 입학준비금 지원 조례안을 가결했다
- 신입생 약 2만4000명에게 최대 50만원을 누비전으로 지급할 계획이다
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교육비 부담 완화, 보편적 교육복지 확대
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 강기윤 경남 창원시장의 공약사항인 초·중·고등학교 입학준비금 지원이 내년 상반기부터 본격 시행된다.
이유정 자치행정국장은 3일 오전 10시 시청 프레스센터에서 브리핑을 열고 "신입생의 교육 준비 비용 부담을 덜고, 소득 수준과 관계없이 학생들이 새 학년을 시작할 수 있도록 지원하겠다"고 밝혔다.
창원시의회는 지난달 30일 제156회 임시회 제2차 본회의에서 '창원시 초·중·고등학교 입학준비금 지원 조례안'을 가결했다. 사업 추진을 위한 제도적 기반을 마련한 셈이다.
지원 대상은 신청일 기준 창원시에 주민등록을 둔 초·중·고등학교 1학년 입학생이다. 창원시에 체류지를 등록한 외국인 학생도 대상에 포함된다.
시는 약 2만4000명을 대상으로 1인당 최대 50만 원을 모바일 창원사랑상품권인 누비전으로 지급할 계획이다. 지원금은 도서와 학용품, 의류, 신발, 안경, 스마트기기 등 교육 관련 품목을 판매하는 지역 가맹점에서 사용할 수 있다.
신청은 정부24를 통한 온라인 방식과 주소지 읍·면·동 행정복지센터 방문 방식으로 진행한다. 구체적인 신청 기간과 지급액은 내년도 예산 편성과 세부 시행계획을 거쳐 확정된다. 사업 예산은 약 54억 원 규모로 검토되고 있다.
다른 법령이나 조례에 따라 입학준비금을 받는 학생은 지원액이 줄거나 대상에서 제외될 수 있다. 저소득층 신입생 지원금과 경남도교육청의 다자녀 학생 입학준비물품 구입비 등이 해당한다.
시는 올해 9월 사업계획을 수립한 데 이어 10월 보건복지부 사회보장제도 신설 협의를 마쳤다. 조례 제정에 이어 12월 예산을 확보하고 내년 1월 세부 시행계획과 온라인 신청 시스템을 마련할 예정이다.
입학준비금은 2027년 상반기부터 지급된다. 시는 초·중·고 신입생의 교육비 부담을 낮추고 보편적 교육복지를 확대한다는 방침이다.
news2349@newspim.com