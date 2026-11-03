파주시, 7일 파주페이 페스타 개최...결제 금액 10% 환급

AI 핵심 요약beta
- 파주시는 3일 7일 운정 중앙공원서 가을축제를 연다고 밝혔다
- 축제장에 70여 개 테마 부스와 가족 공연을 운영한다
- 파주페이 결제 시 10% 소비지원금을 최대 3만원 환급한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[파주=뉴스핌] 이준영 기자 = 경기 파주시는 오는 7일 운정 중앙공원에서 가을 축제 '2026 파주페이 페스타'를 연다고 3일 밝혔다.
이번 축제는 지역화폐를 매개로 시민과 소상공인이 함께 어울리고 지역 내 소비를 확대하기 위해 마련됐다.
지난해 처음 개최된 행사에는 7,300여 명의 시민이 방문했으며, 올해는 시민들이 머물며 즐길 수 있는 체험 프로그램을 대폭 늘려 베이커리존과 동물 친구존, 키즈존, 농산물존, 사회적 기업존, 소상공인존, 먹거리존 등 테마별 구역에 70여 개 전시 부스가 운영된다,
또 특설 무대에서는 비누방울 행사(버블쇼)와 마임 쇼, 마술 쇼 등 가족 단위 관람객을 위한 공연이 펼쳐지고 오후 6시부터는 가수 경서와 임창정이 출연하는 축하 공연이 예정돼 있다.
이번 축제는 지역 경제 활성화를 위한 파주페이 사용을 적극 권장한다.
행사장에서 파주페이로 결제하면 결제 금액의 10%를 소비지원금으로 환급받을 수 있다. 환급액은 1인당 최대 3만 원이며 예산이 소진되면 조기 종료될 수 있다.
손배찬 시장은 "파주페이 페스타는 시민이 지역 가맹점을 직접 만나고 지역화폐의 가치를 함께 느끼는 자리"라며 "많은 시민이 찾아와 즐기는 하루가 우리 동네 상권에 활력이 되기를 바란다"고 말했다.
한편 시는 방문객의 대중교통 이용을 당부했다. 축하공연이 열리는 오후 6시 전후에는 행사장 일대에 교통 혼잡이 예상된다.
skyimhan@newspim.com