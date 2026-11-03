군포시, 노후 하수관로 대대적 정비…싱크홀·침수 예방

AI 핵심 요약beta
- 군포시가 3일 노후 하수관로 21.5km 정비를 추진했다
- 사업 대상은 산본·당정 등 5개 하수처리구역이다
- 총 296억원을 투입해 2027년 착공, 2028년 준공한다
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산본·당정·대야미 등 대상...2027년 착공, 2028년 준공 목표
[군포=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 군포시가 도로 지반침하(싱크홀)와 집중호우 시 침수 피해를 선제적으로 예방하기 위해 대대적인 노후 하수관로 정비에 나선다.
시는 1·2단계 노후 하수관로 정비를 완료한 데 이어 20년 이상 경과한 하수관로 21.5km를 교체 및 보수하는 '3단계 정비사업'을 본격 추진한다고 3일 밝혔다.
이번 3단계 사업 대상지는 산본·당정·대야미·부곡·삼성 하수처리구역이다. 시는 공공하수도 기술진단 및 정밀조사를 실시해 파손, 균열, 연결부 불량 등 구조적 결함이 확인된 구간을 우선 정비 대상으로 선정했다.
3단계 사업에는 국비 178억 원, 도비 59억 원, 시비 59억 원 등 총 296억 원이 투입된다. 시는 올해까지 실시설계를 마무리하고 오는 2027년 본공사에 착공해 2028년 준공을 목표로 사업을 추진한다.
장기간 사용한 노후 하수관로는 파손된 틈으로 토사가 유실돼 도로 지반침하를 유발하거나 통수 기능 저하로 장마철 배수를 방해해 침수 피해의 원인이 되기도 한다. 시는 이번 정비사업을 통해 하수관로의 구조적 안정성과 배수 기능이 크게 개선될 것으로 기대하고 있다.
앞서 군포시는 상·하수도 분야에 재정을 집중적으로 투입해 노후시설 정비를 진행해 왔다. 지난 2022년 산본·당정 구역 1단계 사업(3.2km, 36억 6000만 원)을 준공한 데 이어 올해 6월 2단계 사업(3.9km, 53억 6700만 원)을 마쳐 총 7.1km 구간의 정비를 완료했다.
시는 축적된 사업 추진 노하우를 바탕으로 3단계 사업 역시 체계적으로 관리할 방침이다.
한대희 군포시장은 "지속적인 노후 하수관로 정비는 지하 시설물의 안전성을 확보하고 지반침하와 침수 피해를 예방하기 위한 핵심 사업으로 시민들이 안심할 수 있는 안전한 도시 환경을 조성하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com