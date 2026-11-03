안양시, 안양천 대우습지 생태 개선 완료…시민 친화 공간 조성

AI 핵심 요약beta
- 안양시는 3일 안양천 대우습지 생태습지 관리사업을 완료했다
- 갈대 정비와 초화류 식재로 자연성을 회복하고 생태정원을 조성했다
- 시는 관내 나머지 5개 습지도 단계적으로 환경개선을 추진할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
연현·화창·비산 등 관내 5개 습지 단계적 개선 확대 추진
[안양=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안양시는 안양천 대우습지의 생태적 기능 회복과 시민 친화적인 하천 환경 조성을 위해 추진한 '안양천(대우습지) 생태습지 관리사업'을 완료했다고 3일 밝혔다.
이번 사업은 안양대우아파트 앞 안양천변에 위치한 안양동 일원 대우습지를 대상으로 습지의 자연성을 회복하고 생태적 가치와 시민 이용이 조화를 이루는 공간을 조성하기 위해 추진됐다.
주요 사업 내용은 갈대 정비 및 식재 기반 조성, 초화류 식재 등이다. 이를 통해 습지의 개방성을 확보하는 한편 기존 자연환경을 최대한 보전하면서 벌과 나비 등 다양한 곤충이 찾아올 수 있는 생태정원을 조성하는 데 중점을 뒀다.
아울러 시민들이 다양한 생물과 계절별 자연 변화를 가까이에서 관찰하고 교감할 수 있도록 생태적 가치와 이용 편의성을 함께 고려했다.
시는 이번 대우습지 시범사업을 시작으로 연현·화창·비산·학운·동안 등 관내 나머지 5개 습지에 대해서도 단계적으로 환경개선을 추진해 안양천 습지의 생태적 가치를 높이고 지속 가능한 관리체계를 구축할 계획이다.
시 관계자는 "앞으로도 안양천 습지의 생태적 가치를 높이고 사람과 자연이 조화롭게 공존하는 건강한 하천 환경을 만들어 나가겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com