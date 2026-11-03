시흥정왕 노후계획도시 시민협치위원회 출범…경기도, 주민 소통 강화

AI 핵심 요약beta
- 경기도는 2일 시흥정왕 시민협치위원 20명을 위촉했다.
- 위원회는 지역 여건과 주민 의견을 반영한 정비 방향을 논의했다.
- 경기도는 주민 의견을 시흥시에 전달해 계획에 반영할 방침이다.
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시흥정왕 정비기본계획에 주민 의견 반영 및 행정-주민 간 매개 추진
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도는 시흥정왕 노후계획도시의 정비 방향을 지역주민과 논의하기 위해 시민협치위원회 위원 20명을 위촉하고 첫 회의를 열었다고 3일 밝혔다.
도에 따르면 지난 2일 시흥창업센터에서 '시흥정왕 노후계획도시 시민협치위원회' 회의를 개최해 위원들에게 위촉장을 수여하고 지역 여건과 주민 의견을 반영한 정비기본계획 수립 방향을 논의했다.
시민협치위원회는 노후계획도시 정비 과정에서 주민의 의견을 전달하고 행정과 주민 간 소통을 돕는 역할을 수행한다. 경기도는 시흥시의 추천을 받아 지역주민 20명으로 위원회를 구성했으며 위원들의 임기는 2년이다.
경기도는 시민협치위원회에서 논의된 주민 의견과 회의 결과를 정비기본계획 수립권자인 시흥시에 전달해 계획 수립 과정에 지역주민의 목소리가 반영될 수 있도록 협의할 방침이다. 또한 승인권자로서 시흥시와 긴밀히 소통하며 주민 의견을 고려한 정비계획이 마련되도록 적극 지원할 계획이다.
이은선 경기도 도시개발국장은 "시흥시·중앙정부와 협력을 강화해 노후계획도시 재정비가 신속하게 추진될 수 있도록 최선의 노력을 다 하겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com