北, 전략순항미사일 집속탄두·수직타격 시험…"5~6㏊ 초토화"

AI 핵심 요약beta
- 북한은 2일 전략순항미사일 집속탄두 위력시험을 진행했다
- 북한은 순항미사일의 목표물 수직타격 능력을 확인했다고 밝혔다
- 북한은 축구장 7~8개 면적 초토화 성능을 확보했다고 주장했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
"말기 기동 향상해 수직타격 능력 완성"
[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 북한이 전략순항미사일의 집속탄두 위력과 목표물을 수직으로 타격하는 비행 특성을 확인하는 시험을 진행했다고 밝혔다. 지난달 31일 전술탄도미사일 집속탄두 시험에 이어 순항미사일의 타격 능력 고도화를 과시하고 나선 것이다.
조선중앙통신은 3일 북한 미사일총국이 전날 "전략순항미사일 산포전투부 위력평가 시험과 수직타격 비행 특성시험을 진행했다"고 보도했다.
이날 시험에는 국무위원장 김정은이 참관하지 않았고, 노동당 중앙군사위원이자 당 군수공업부 제1부부장인 김정식 대장이 주도한 것으로 통신은 전했다.
미사일총국 전투부연구소는 시험 결과 순항미사일에 장착한 중형 산포전투부로 "5~6정보(약 4만 9587~5만9504㎡)의 표적 구역을 초강력 밀도로 초토화할 수 있다는 것을 확증했다"고 주장했다. 이는 축구장 7~8개 면적에 해당한다.
'산포전투부'는 하나의 탄두 안에 여러 개의 자탄을 넣어 넓은 구역에 흩뿌리는 집속탄을 말한다.
미사일총국 순항미사일체계연구소는 무기체계 운용 지역의 자연·지리적 특성을 고려해 순항미사일의 비행 마지막 단계 기동 특성을 향상했으며, 이를 통해 목표물에 대한 수직타격 능력을 완성했다고 주장했다. 목표물에 접근한 뒤 위에서 아래로 급강하하는 종말단계 기동 능력을 강조한 것으로 풀이된다.
미사일총국장은 "다양한 무기체계를 발전시켜야 할 필요성은 그 어느 때보다 절박하다"며 "우리 무력이 조국의 안전을 수호하고 온갖 위협을 억제해야 하기 때문"이라고 말했다.
이어 "이 시험들은 중요한 시험일 뿐만 아니라 실제적인 전투력"이라고 강조했다. 미사일총국은 이번 시험을 전투체계의 위력 증대를 위한 정상적인 과학연구 활동의 일환이라고 밝혔다.
북한은 최근 탄도·순항미사일과 무인기 등 여러 무기체계의 시험 및 사격 장면을 잇달아 공개하고 있다.
지난달 31일에는 전술탄도미사일 산포전투부의 전투 적용성과 위력 평가시험을 진행했다고 이달 1일 밝힌 바 있다. 당시 북한은 '표준2형' 산포전투부로 12~13정보의 표적 구역을 타격할 수 있다고 주장했으며, 용도별 집속탄두를 연내 일선 부대에 배치하겠다는 방침도 제시했다.
이에 앞서 지난달 29일에는 국무위원장 김정은이 참관한 무인항공기술 전시회에서 전술자폭무인공격기와 다목적무인기, 순항미사일, 600㎜ 초대형 방사포 등을 동원한 무력시위를 진행했다.
또 지난달 14일에는 동해상에서 두 종류의 잠수함발사 전략순항미사일을 시험발사했으며, 같은 달 12일에는 핵심 요소의 기술적 개선 성과를 확인하기 위한 전술탄도미사일 시험발사를 진행했다고 발표했다.
yjlee@newspim.com