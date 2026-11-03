'2026 대한민국 그림책상' 9편 선정…K북 수출 지원사업 연계 해외 진출 도모

AI 핵심 요약beta
- 문체부와 출판진흥원은 3일 대한민국 그림책상 수상작 9편을 선정했다.
- 대상은 생명과 자연을 다룬 그림책 2편이 수상했다.
- 수상작에는 번역과 해외 전시 등 수출 지원을 제공한다.
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[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 문화체육관광부(장관 최휘영)는 한국출판문화산업진흥원(원장 김승수)과 함께 '2026 대한민국 그림책상' 수상작 총 9편을 선정하고, 11월 3일 시상식을 개최한다.
'대한민국 그림책상'은 우수한 '케이-그림책'을 발굴·육성해 한국 그림책의 지속 가능한 발전과 세계시장 진출을 도모하기 위해 2023년에 신설된 상이다.
4회째를 맞이한 올해는 총 506편이 응모한 가운데, 전문가 심사를 거쳐 대상 2편(픽션·논픽션 분야), 특별상 6편, 신인상 1편 등, 최종 9편의 수상작을 선정했다.
◆'대상' 작품, 생명과 자연을 다룬 '바다 안 물고기에게 하늘 안 새에게 숲 안 동물에게 그리고 인간에게'(픽션)와 '지렁이 키우지렁'(논픽션) 선정
올해 대상 수상작으로는 픽션 분야에서 '바다 안 물고기에게 하늘 안 새에게 숲 안 동물에게 그리고 인간에게'(전미화, 보림출판사)를, 논픽션 분야에서 '지렁이 키우지렁'(김지원, 알에이치코리아)을 선정했다. '바다 안 물고기에게 하늘 안 새에게 숲 안 동물에게 그리고 인간에게'는 자연 속 생명과 인간의 관계를 돌아보며 모든 생명이 함께 살아가는 세상의 의미를 일깨워준 책이며, '지렁이 키우지렁'은 작은 생명인 지렁이를 통해 자연의 순환과 생명의 소중함을 발견하고, 생태계와 더불어 살아가는 삶의 가치를 잘 표현한 작품이다. 대상 수상자에게는 각 문체부 장관상과 상금 1천5백만 원을 수여한다.
이어 특별상 6편 중 2편인 '구멍청'(백희나, 스토리보울)과 '세상에서 가장 멋진 새'(김복희·이명애, 사계절출판사) 작가에게는 각 문체부 장관상과 상금 1천만 원을, '오늘은 나의 생일이야'(진은영⸱이수지, 우리학교), '세상의 모든 안녕'(남기림, 곰곰), '코시롱 해녀 밥상'(소윤경, 웅진씽크빅), '할 수 있어요'(김효은, 창비) 등 4편의 작가에게는 각 출판진흥원장상과 상금 7백만 원을 수여한다. 신인상을 받은 '너에게 들려주고 싶은 노래가 있어'(여서윤, 사계절출판사) 작가에게는 문체부 장관상과 상금 7백만 원을 수여하고, 수상작을 펴낸 9개 출판사에도 상금 각 3백만 원을 지급한다.
◆수상작에는 번역 지원, 해외 마케팅, 해외 도서전 참가 등 다양한 수출 지원
아울러, 수상작에 대해서는 출판수출통합플랫폼(K-Book)과 영문 웹진 '케이북 트렌즈(K-Book Trends)'를 통한 홍보 및 본보기(샘플) 번역과 서평 제작을 지원하는 것은 물론, '볼로냐아동도서전' 등 주요 해외 도서전에서의 전시와 재외 한국문화원을 통한 홍보 등 다양한 수출 지원 혜택을 제공할 예정이다.
문체부 최성희 콘텐츠산업정책관은 "그림책은 글과 그림, 디자인이 하나로 어우러져 어린이부터 성인까지 폭넓은 독자에게 감동과 상상력을 전하는 출판콘텐츠"라며, "문체부는 앞으로도 우수한 그림책의 창작과 출판을 지원하고, 우리 그림책이 더 넓은 시장에서 해외 독자들과 만날 수 있도록 번역, 수출, 국제교류 등 다양한 지원책을 강화할 것"이라고 밝혔다.
jyyang@newspim.com