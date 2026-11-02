안성시, 2027년산 마늘·양파 재배면적 오는 30일까지 신고 접수

AI 핵심 요약beta
- 안성시는 2일 2027년산 마늘·양파 재배면적 신고를 받는다고 밝혔다
- 신고 대상은 품목별 10아르 이상 재배 농업인과 농업법인이다
- 오는 30일까지 작형·작기 정보를 포함해 농업경영체에 등록해야 한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성시는 농산물 가격 하락에 따른 농가 소득 불안을 완화하고 안정적인 영농활동을 지원하기 위해 2027년산 마늘·양파 재배 농가를 대상으로 오는 30일까지 재배면적 신고 접수를 받는다고 2일 밝혔다.
농산물가격안정제는 정부의 수급 조정에도 불구하고 농업인이 실제로 받는 시장가격이 기준가격보다 낮을 경우 그 차액의 일부를 지원해 농가 소득을 보전하는 제도로 기준가격과 대상 품목은 농산물가격안정심의위원회 심의를 거쳐 매년 결정된다.
신고 대상은 2027년산 마늘 또는 양파를 품목별로 10아르(1000㎡) 이상 재배하는 농업인과 농업법인으로 다만 마늘과 양파 재배면적을 합산해 10아르 이상인 경우는 지원 대상에서 제외된다.
재배면적 신고는 농업경영체 등록을 원칙으로 하며 부득이한 경우 법정 의무자조금 단체에 경작 신고를 할 수 있다.
특히 기존에 농업경영체로 등록된 농지라도 작형과 작기 정보가 누락된 경우 반드시 변경 등록을 통해 해당 내용을 추가해 접수해야 한다.
특히 품목별 등록 기준도 세분화됨에 따라 마늘은 난지형 대서, 난지형 남도, 한지형으로 구분해 등록해야 하며 양파는 조생과 중만생으로 구분해 등록해야 재배면적으로 인정받을 수 있다.
특히 법정 의무자조금을 납부하지 않은 농가는 가격안정제가 발동될 경우 지원금의 20%가 감액될 수 있어 주의가 필요하다.
시 관계자는 "내년 11월 가격안정제 발동이 확정되더라도 기한 내 재배면적을 신고한 농가만 지원금을 받을 수 있는 만큼 신고 누락으로 불이익을 받지 않도록 재배 농지와 작형·작기 정보를 빠짐없이 등록해 달라"고 강조했다.
lsg0025@newspim.com