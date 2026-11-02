안성시, 하수도 요금 5년간 단계적 인상…시민 부담 최소화 추진

AI 핵심 요약beta
- 안성시는 2일 2027년부터 5년간 하수도 요금을 단계적으로 인상한다고 밝혔다
- 5년 평균 인상률은 17.9%로 조정하고 가정용 동결 구간을 13㎥로 확대했다
- 다자녀 감면을 강화하고 2031년까지 하수도 시설 확충에 4210억원을 투입한다
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[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성시는 하수도 운영의 안정성과 시설 확충을 위해 오는 2027년부터 5년간 하수도 요금을 단계적으로 인상한다고 2일 밝혔다. 다만 가정용과 소규모 점포의 부담을 줄이기 위해 요금 동결 구간을 확대하고 다자녀 가구에 대한 감면 혜택도 강화하기로 했다.
시는 당초 연 25% 수준의 요금 인상안을 검토했다. 하지만 소비자정책심의위원회와 시의회 논의를 거쳐 5년 평균 인상률을 17.9%로 조정했다. 이에 따라 첫해 2027년 평균 인상률은 12.9%로 낮아지고 가정용 요금 동결 구간도 기존 월 사용량 10㎥ 이하에서 13㎥ 이하로 확대됐다.
시는 2027년 기준 전체 가정용 가구의 49%가 요금 인상 없이 기존 요금을 적용받게 될 것으로 기대하고 있다. 또한 일반용 1~50㎥ 구간의 단가를 동결돼 소규모 점포 75%가 요금 인상 대상에서 제외될 것으로 보여진다.
아울러 다자녀 가구의 경우 18세 미만 자녀를 2명 이상 둔 약 3400세대는 하수도 요금 감면량이 월 5㎥에서 13㎥로 늘어나며 월 사용량이 13㎥ 이하인 경우에는 하수도 요금이 면제된다.
시는 요금 조정에 앞서 시설 운영비 절감과 자산 관리 효율화를 위해 수선교체비와 동력비 절감, 슬러지 처리비 등을 개선해 왔다. 그 결과 2025년 총괄원가는 414억2000만 원으로 전년 대비 62억1000만 원 감소했다.
특히 시는 확보된 재원을 활용해 2027년부터 2031년까지 총 4210억 원을 투입해 공공하수처리시설 신·증설, 오수관로 확충, 면 지역 하수도 보급 확대, 노후시설 등을 정비한다. 아울러 2030년까지 면 지역 28개소에 하수도를 확충해 하수도 보급률을 현재 65.1%에서 74.7%까지 높힌다는 계획이다.
시 관계자는 "하수도 요금의 단계적 조정은 시민 부담을 최소화하면서도 지속 가능한 하수도 서비스를 제공하기 위한 것"이라며 "확보된 재원을 통해 시민들이 보다 쾌적한 생활환경을 누릴 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
새 요금 체계와 감면 기준은 2027년 1월 사용분부터로 시민들이 실제로 받아보는 고지서는 2027년 2월부터 변경된 내용이 반영된다.
lsg0025@newspim.com