에반 미니 1집 '데스 오브 미', 美 '빌보드 200' 49위로 첫 진입

AI 핵심 요약beta
- 에반이 29일 미국 빌보드 200에 49위로 첫 진입했다
- 미니 1집 데스 오브 미는 월드 앨범 2위, 톱 앨범 세일즈 7위다
- 발매 3일 만에 50만 장을 넘기며 하프 밀리언셀러가 됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 가수 에반(EVAN)의 미니 1집이 미국 빌보드 메인 앨범 차트에 첫 진입했다.
29일(현지시간) 미국 빌보드가 발표한 최신 차트(10월 3일 자)에 따르면, 에반의 미니 1집 '데스 오브 미(DEATH OF ME)'는 '빌보드 200'에 49위로 첫 진입했다.
'빌보드 200'은 실물 음반 판매량과 디지털 음원 다운로드, 스트리밍 수치 등을 합산해 미국에서 가장 인기 있는 앨범 순위를 매긴다.
에반은 솔로 데뷔 앨범으로 이 차트 상위 50위권에 들며 글로벌 영향력을 다시 한번 입증했다.
세부 앨범 차트에서도 두각을 나타냈다. '데스 오브 미'는 '월드 앨범' 2위, '톱 앨범 세일즈' 7위를 차지했다. 이 같은 성과에 힘입어 에반은 '이머징 아티스트' 1위를 기록했고, '아티스트 100' 차트에서도 51위에 자리했다.
이 앨범은 발매 3일 만에 판매량 50만 장(한터차트 기준)을 넘겨 '하프 밀리언셀러'가 됐고, 미국 빌보드에 앞서 일본 오리콘, 빌보드 재팬, 영국 오피셜 등 주요 앨범 차트에서 호성적을 거뒀다.
앨범 동명 타이틀곡 역시 영국 오피셜 '싱글 세일즈', '싱글 다운로드' 차트, 틱톡 한국 차트 '상위 50', '바이럴 50'에 올랐으며 에반은 음악방송 2관왕 타이틀을 얻었다.
alice09@newspim.com