BTS RM, 美 샌프란시스 현대미술관서 소장품 전시 개최

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 방탄소년단(BTS) 멤버 알엠(RM)이 미국 샌프란시스코 현대미술관(SFMOMA)에서 개인 소장품을 선보인다.

30일 소속사 빅히트뮤직에 따르면 RM과 SFMOMA가 함께하는 특별전 'RM x SFMOMA: 비트윈 유 앤드 미(Between You and Me)'가 오는 10월 3일(현지시간)부터 2027년 2월 7일까지 진행된다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 방탄소년단 멤버 알엠. [사진=빅히트뮤직] 2026.09.30 alice09@newspim.com

이번 전시는 SFMOMA 설립 이래 처음으로 선보이는 K팝 아티스트와의 협업이다. RM의 취향과 현대미술에 대한 꾸준한 관심을 눈여겨본 미술관이 먼저 프로젝트를 제안했다.

크리스토퍼 베드포드 SFMOMA 관장은 "이번 기획은 예술을 둘러싼 글로벌 대화를 확장하고자 하는 SFMOMA의 방향성과 밀접하게 맞닿아 있다. 미술관에 새로운 목소리를 위한 공간을 마련하는 동시에 RM을 통해 현대미술과 한국 미술을 접한 관람객들을 이곳으로 초대한다"라고 설명했다.

RM은 전시 기획과 큐레이션 전반에 직접 참여했다. SFMOMA의 아메리카 카스티요, 김효은 공동 큐레이터와 함께 작품을 선정하고 전시를 구상했다. 또한 관람객들이 작품을 보다 가까이 경험할 수 있도록 직접 작성한 한국어·영어 전시 글과 작품 설명을 선보인다.

그의 목소리로 녹음한 양국어 오디오 가이드도 제공한다. 전시장에 흐르는 음악 역시 RM이 직접 선곡했다.

전시에는 약 180점이 한 자리에 모인다. 윤형근, 박래현, 장욱진, 권옥연, 김윤신, 도상봉 등 한국 근현대미술을 대표하는 작가들의 작품과 SFMOMA가 소장한 김환기, 백남준, 마크 로스코, 아그네스 마틴, 앙리 마티스, 조지아 오키프 등의 작품이 한 공간에서 조우한다. 도자기와 서예, 회화, 조각 등을 통해 6세기부터 오늘날까지 이어지는 한국 미술의 흐름도 살펴볼 수 있다.

이 가운데 RM이 수집한 작품은 약 140점으로 대다수는 미국에서 처음 공개된다. 서로 다른 시대와 문화권의 작품을 함께 배치해 자연, 기억, 인간의 존재와 같은 보편적인 주제를 각기 어떻게 탐구해왔는지 조명한다.

RM은 빅히트뮤직을 통해 "제 이름을 걸고 처음으로 수집을 나누는 자리다. 한 사람이 오랜 시간 모은 컬렉션만큼 그 사람을 솔직하게 보여주는 것도 드물다고 생각한다. 그런 의미에서 이번 전시는 꽤 긴 자기소개가 될 것 같다"라고 밝혔다.

이어 "제 컬렉션에는 한국 근현대 작가들의 작품이 많다. 한국 밖에서는 아직 낯선 이름도 있을 텐데 조금 더 나은 관점과 감각을 보태고 싶은 마음으로 수집해왔고, 그 과정이 이번 전시로 이어졌다"라고 전했다.

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