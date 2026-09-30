손호영, 단독 콘서트 '호라이즌' 개최…솔로 데뷔 20주년 프로젝트 시동

AI 핵심 요약beta
- 손호영이 10월 31일과 11월 1일 솔로 20주년 콘서트를 연다.
- 그는 10월 14일 신곡 ‘고 어라운드’를 먼저 발매했다.
- 이번 무대는 2021년 이후 5년 만의 단독 콘서트다.
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 국민그룹 지오디(god)의 손호영이 솔로 데뷔 20주년 기념 콘서트를 개최한다.
30일 소속사 젬스톤이앤엠에 따르면 손호영은 오는 10월 31일과 11월 11일 양일간 서울 강서구 KBS아레나에서 솔로 데뷔 20주년 기념 콘서트 '호라이즌(HORIZON)'을 연다.
콘서트에 앞서 10월 14일 신곡 '고 어라운드(Go Around)'를 발매하는 손호영은 본격적인 솔로 데뷔 20주년 프로젝트의 시동을 걸었다. 단독 콘서트로는 지난 2021년 진행한 '안녕? 손호영 (Hello? SHY)' 이후 5년여 만에 팬들과 만나는 만큼, 20년간의 음악 여정을 총망라한 무대와 이야기로 뜻깊은 시간을 완성할 예정이다.
손호영은 국민 그룹 god 멤버이자 솔로 아티스트로서 음악과 공연, 방송을 아우르는 왕성한 활동을 펼쳐왔다.
특히 솔로로 정규앨범 '예스(Yes)'와 '리턴즈(Returns)', 미니앨범 '유-턴(U-TURN)'과 '마이, 아이(May, I)'를 비롯해 다수의 싱글을 발표하며 발라드, 팝, 알앤비 등 다양한 장르를 소화하는 탄탄한 음악적 스펙트럼을 입증했다.
또한 매년 3월 생일 기념 단독 팬미팅을 성황리에 개최하며 꾸준한 티켓 파워를 보여왔다.
2026 손호영 콘서트 '호라이즌'은 10월 31일과 11월 1일 KBS아레나에서 열리며, 티켓 예매는 10월 2일 오후 8시 온라인 예매처 티켓링크를 통해 오픈된다.
alice09@newspim.com