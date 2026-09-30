전국 광역 단체장 9월 30일 일정

AI 핵심 요약beta
- 이원택 전북지사, 9일 AI 혁신 회의 등 주재했다
- 전재수 부산시장과 이철우 경북지사도 공식 일정 소화했다
- 추경호 대구광역시장은 이날 공식 일정이 없었다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
▲이원택 전북지사
- AI 행정 혁신 연구회 회원 브라운 백 미팅 (12:00 회의실)
- 제22회 민주평통 전북지역회의 (14:00 공연장)
- 2차 공공기관 이전 대응 전북 수용준비 선언 및 유치 촉구(16:00 대회의실)
- 제3회 전북포럼 리셉션 (18:00 부안 소노벨변산)
▲신용한 충북지사
-SR마이크로코리아㈜ 준공식 (10:30 옥산)
▲우상호 강원도지사
-소양강 수상태양광 비전선포식 (09:50 춘천 소양강댐 물문화관)
▲이철우 경북도지사
- 제30회 노인의 날 기념행사(11:00 의성국민체육센터)
- 제22기 민주평화통일자문회의 경북지역회의(14:00 동락관 공연장)
- 경상북도환경연수원장 임용장 수여식(15:00 접견실)
▲전재수 부산시장
- 부산발전 여야정 회의( 09:30 의전실)
- 부산시 문화예술정책 타운홀 미팅(14:30 대회의실)
- 부산일보 해양수산 CEO 아카데미(18:40 윈덤 그랜드 부산)
▲박완수 경남지사
중앙부처 방문(16:50 정부서울청사 11층)
- 민주당 국회의원-경남도 예산정책협의회(18:00 서울 여의도)
▲박찬대 인천시장
- 인천 물류AX 얼라이언스 출범식 (11:30)
- 세계한상대회 폐회식 (17:00)
▲민형배 전남광주통합특별시장
- 광주상공회의소 경제포럼 특별강연(06:40 브리브 광주 바이 롯데호텔)
- 더불어민주당-특별시 예산정책협의회(14:00 국회)
▲추경호 대구광역시장
-공식 일정 없음
[전국 종합=뉴스핌]
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