[2026AG] 여자 세팍타크로 더블, 4강서 베트남에 석패…16년 만에 동메달

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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 한국 여자 세팍타크로 대표팀이 2026 아이치·나고야 아시안게임 더블(2인조)에서 16년 만에 메달을 획득했다.

한예지, 이민주(이상 부산환경공단), 김세영(충남체육회)으로 구성된 한국은 28일 일본 나고야 미즈호공원 체육관에서 열린 대회 세팍타크로 여자 더블 준결승에서 베트남에 세트스코어 0-2(6-15 13-15)로 패했다.

[서울=뉴스핌] 여자 세팍타크로 대표팀 선수들. [사진 = 대한세팍타크로협회] 2026.09.28 wcn05002@newspim.com

이번 대회 세팍타크로는 별도의 동메달 결정전을 치르지 않고 준결승에서 패한 두 팀에 모두 동메달을 수여한다. 이에 따라 한국은 2010 광저우 대회 이후 16년 만이자 역대 두 번째로 아시안게임 여자 더블 메달을 목에 걸었다.

한국은 스트라이커 한예지와 피더인 주장 이민주를 선발로 내세우고 김세영을 교체 멤버로 두고 베트남과 맞섰다.

출발은 좋지 않았다. 조별리그에서 3전 전승을 거두며 상승세를 탔던 한국은 1세트 초반부터 베트남의 공격에 고전했다. 좀처럼 흐름을 되찾지 못한 채 격차가 벌어졌고 결국 6-15로 첫 세트를 내줬다.

2세트에서는 달라진 모습을 보였다. 한국은 베트남과 치열하게 점수를 주고받으며 막판까지 승부를 끌고 갔다. 13-13까지 맞서며 세트스코어를 원점으로 돌릴 기회를 잡았지만 마지막 고비를 넘지 못했다. 베트남에 연속 2점을 허용하면서 13-15로 세트를 내줬고 결승 진출도 무산됐다.

앞서 한국은 조별리그에서 인도와 일본을 나란히 2-0으로 완파한 데 이어 필리핀을 2-1로 꺾으며 3전 전승, 조 1위로 준결승에 진출했다. 특히 한국이 조별리그에서 제압했던 필리핀이 반대편 준결승에서 라오스를 2-0으로 꺾고 결승에 오르면서 아쉬움은 더 컸다.

한국이 아시안게임 여자 더블에서 메달을 따낸 것은 2010 광저우 대회 동메달 이후 처음이다. 2014 인천 대회에서는 조별리그를 통과하지 못했고, 이후 2018 자카르타·팔렘방과 2023 항저우 대회에서는 여자 더블이 세부 종목에서 제외됐다.

한국 세팍타크로는 이번 대회 여자 팀 레구에 이어 여자 더블에서도 메달을 추가했다. 팀 레구에도 출전했던 한예지, 이민주, 김세영은 나란히 이번 대회 두 번째 메달을 목에 걸며 일정을 마쳤다.

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