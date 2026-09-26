[LPGA] 임진희·양희영·장효준, 아칸소 챔피언십 첫날 공동 3위…선두와 2타 차

AI 핵심 요약beta
- 임진희·양희영·장효준이 26일 LPGA NW 아칸소 첫날 공동 3위에 올랐다.
- 세 선수는 나란히 6언더파를 적어내며 선두 니시무라 유나를 2타 차로 추격했다.
- 임진희는 후반 연속 버디로 타수를 줄였고 양희영·장효준은 무보기 경기를 펼쳤다.
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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 임진희와 양희영, 장효준이 미국여자프로골프(LPGA) 투어 월마트 NW 아칸소 챔피언십 첫날 나란히 공동 3위에 오르며 우승 경쟁에 뛰어들었다.
임진희는 26일(한국시간) 미국 아칸소주 로저스의 피너클 컨트리클럽(파71)에서 열린 대회 1라운드에서 버디 8개와 보기 2개를 묶어 6언더파 65타를 기록했다.
8언더파 63타를 친 단독 선두 니시무라 유나(일본)와는 2타 차다. 이번 대회는 3라운드 54홀로 진행된다.
임진희는 11번 홀까지 버디 5개를 잡으며 좋은 흐름을 탔다. 이후 버디와 보기를 주고받으며 타수를 줄이지 못했다. 하지만 17번 홀(파3)과 18번 홀(파5)에서 연속 버디를 잡아 6언더파로 1라운드를 마쳤다.
LPGA 투어 통산 6승의 양희영도 공동 3위에 올랐다. 양희영은 보기 없이 버디 6개를 잡아 6언더파 65타를 적어냈다. 1번 홀(파4)에서 버디를 잡은 뒤 8개 홀 연속 파를 기록했지만 후반에 버디 5개를 몰아치며 순위를 끌어올렸다.
2023년 LPGA 투어에 데뷔한 장효준도 보기 없이 버디 6개를 낚아 공동 3위에 합류했다. 공동 3위 그룹에는 LPGA 투어 통산 7승의 셀린 부티에(프랑스)와 통산 3승의 찰리 헐(잉글랜드)도 이름을 올렸다.
임진희는 지난해 6월 이소미와 함께 단체전 다우 챔피언십에서 우승한 이후 다시 정상 도전에 나선다.