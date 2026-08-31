[LPGA] 김효주, FM 챔피언십 준우승 등 한국 톱10에 5명

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김세영 공동 4위...유해란·이소미·임진희 공동 9위

중국의 에이스 인뤄닝, 1년 10개월 만에 통산 6승

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 김효주가 LPGA 투어 통산 10승 고지 문턱에서 발길을 돌렸다. 김효주는 31일(한국시간) 미국 매사추세츠주 노턴의 TPC 보스턴(파72)에서 열린 LPGA 투어 FM 챔피언십(총상금 440만달러) 최종 4라운드에서 버디 3개와 보기 2개로 1언더파 71타를 쳤다.

최종 합계 12언더파 276타를 기록한 김효주는 중국의 에이스 인뤄닝(14언더파 274타)에 2타 차로 밀려 준우승을 차지했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 김효주. [사진=LPGA] 2026.08.31 psoq1337@newspim.com

지난 3월 포티넷 파운더스컵과 포드 챔피언십에서 잇달아 정상에 올랐던 김효주는 통산 10승과 시즌 3승 달성을 다음으로 미뤘다. 지난 6월 다우 챔피언십에 이은 시즌 두 번째 준우승이자, 올해 6번째 '톱10' 진입이다.

승부는 후반 16번홀(파3)에서 갈렸다. 선두 경쟁을 벌이던 김효주는 3퍼트 보기를 범하며 파 세이브를 거둔 인뤄닝에게 1타 차 단독 선두 자리를 내줬다. 17번홀(파4)에서도 버디 퍼트가 홀을 돌고 나오는 불운이 겹쳤다.

마지막 18번홀(파5)에서 김효주는 티샷이 러프에 빠지고 두 번째 샷마저 벙커에 들어간 끝에 힘겹게 파를 적어냈다. 반면 인뤄닝은 2온에 성공한 뒤 버디로 경기를 끝내며 2타 차 승리를 확정지었다.

인뤄닝은 2024년 10월 메이뱅크 챔피언십 이후 1년 10개월 만에 우승을 추가해 통산 6승을 달성했다. 우승 상금은 66만달러(약 9억1000만원)다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 인뤄닝. [사진=LPGA] 2026.08.31 psoq1337@newspim.com

비록 올해 7승 합작은 놓쳤지만 한국 선수들은 이번 대회 '톱10'에 5명이 이름을 올렸다.

선두에 1타 뒤진 공동 2위로 출발한 김세영은 더블 보기 1개와 보기 2개, 버디 3개로 1타를 잃어 합계 10언더파 278타, 공동 4위로 마쳤다. 2024년 이 대회 챔피언 유해란을 비롯해 임진희, 이소미는 최종 합계 8언더파 280타로 나란히 공동 9위에 자리했다.

안나린은 공동 13위(7언더파 281타), 최혜진은 공동 17위(6언더파 282타)에 올라 상위권에 포진했다. 강민지는 공동 27위(3언더파 285타), 윤이나는 공동 44위(이븐파 288타), 이동은은 공동 50위(1오버파 289타)에 그쳤다. 세계 랭킹 1위 넬리 코르다(미국)는 1오버파 289타로 공동 50위에 그쳤다.

psoq1337@newspim.com