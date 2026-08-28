[LPGA] '8언더파' 김세영, FM 챔피언십 1R 단독 선두...유해란·김효주 공동 5위

AI 핵심 요약beta
- 김세영이 28일 LPGA FM 챔피언십 1라운드 단독 선두에 올랐다.
- 김세영은 보기 없이 8언더파 64타를 쳐 1타 차 앞섰다.
- 이소미 4위, 김효주·유해란 공동 5위에 올랐다.
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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 김세영이 미국여자프로골프(LPGA) 투어 FM 챔피언십 첫날 단독 선두에 올랐다.
김세영은 28일(한국시간) 미국 매사추세츠주 노턴의 TPC 보스턴(파72)에서 열린 대회 1라운드에서 보기 없이 이글 1개와 버디 6개를 묶어 8언더파 64타를 기록했다.
김세영은 공동 2위 야마시타 미유(일본), 에밀리 페데르센(덴마크·이상 7언더파 65타)보다 1타 앞선 선두로 나섰다.
LPGA 통산 13승을 거둔 김세영은 지난해 10월 전남 해남에서 열린 BMW 레이디스 챔피언십 이후 약 10개월 만의 우승을 노린다. 올 시즌에는 지난주 CPKC 여자오픈 3위를 포함해 6차례 톱10에 올랐다.
이날 10번 홀에서 출발한 김세영은 전반 14번 홀(파4)에서 첫 버디를 잡았고, 18번 홀(파5)에서도 한 타를 줄였다.
후반 들어 흐름은 더 좋아졌다. 2번 홀(파5)과 3번 홀(파3)에서 연속 버디를 잡았고, 5번 홀과 6번 홀(이상 파4)에서도 다시 연속 버디를 기록했다. 이어 7번 홀(파5)에서 이글을 낚으며 리더보드 최상단으로 올라섰다.
한국 선수들도 상위권에 여럿 이름을 올렸다. 이소미는 버디 7개와 보기 1개로 6언더파 66타를 쳐 단독 4위에 자리했다. 김효주와 유해란은 나란히 4언더파 68타로 공동 5위에 올랐다. 유해란은 2024년 이 대회 초대 챔피언이다.
김아림, 임진희, 최운정은 2언더파 70타로 공동 15위, 이동은, 이미향, 주수빈은 1언더파 71타로 공동 24위에 자리했다.
최혜진과 신지은, 세계랭킹 1위 넬리 코다(미국), 세계랭킹 2위 지노 티띠꾼(태국)은 이븐파 72타로 공동 39위권에서 첫날을 마쳤다.
윤이나와 황유민은 2오버파 74타로 공동 77위, 고진영은 4오버파 76타로 공동 108위에 머물렀다. 양희영은 부상으로 기권했다.
football1229@newspim.com