S-OIL, 이봉주와 '감동의 마라톤' 개최…장애인·비장애인 함께 달린다

AI 핵심 요약beta
- S-OIL이 28일 창립 50주년 기념 마라톤을 연다고 밝혔다.
- 대회는 10월 4일 상암동에서 열리며 3개 코스로 운영된다.
- 참가비는 전액 기부되고 장애인 참가자는 무료다.
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참가비 전액 장애인재활협회 기부…장애인 참가자는 무료
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=S-OIL이 창립 50주년을 맞아 국민 마라토너 이봉주 선수와 함께 장애인과 비장애인이 함께 달리는 '감동의 마라톤'을 개최한다.
S-OIL은 한국장애인재활협회가 주최하고 이봉주 선수가 단장을 맡는 '감동의 마라톤' 참가 신청을 오는 9월 중순까지 공식 홈페이지를 통해 받는다고 28일 밝혔다.
대회는 오는 10월 4일 서울 마포구 상암동 평화의광장에서 열린다. 5km와 10km, 하프 등 3개 코스로 운영되며 참가자들은 평화잔디광장과 하늘공원 등을 잇는 난지순환길을 달리게 된다.
참가비는 5km 5만원, 10km 6만원, 하프 7만원이다. 참가비 전액은 한국장애인재활협회에 기부되며 기부금영수증도 발급된다.
장애인 참가자는 무료로 대회에 참여할 수 있다. 발달·시각장애인 참가자의 경우 동반주자 1명도 무료로 참가할 수 있도록 했다.
이봉주 단장은 "장애인과 비장애인이 서로의 속도를 존중하며 함께 달리는 특별한 대회"라며 "기록과 순위를 넘어 서로를 응원하고 도전과 희망의 가치를 나누는 자리가 될 것"이라고 말했다.
이어 "전국 러너들의 한 걸음이 누군가에게는 따뜻한 응원이 되고 새로운 용기가 된다"며 참가를 독려했다.
S-OIL은 2006년부터 2019년까지 14년간 '감동의 마라톤'을 개최하며 장애인의 도전과 재활을 지원해왔다. 올해는 회사 창립 50주년을 맞아 행사를 다시 개최한다.
S-OIL 관계자는 "장애인과 비장애인이 함께 달리며 서로를 이해하고 소통하는 화합의 장이 되길 기대한다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com