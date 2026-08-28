SKT, '모두의 AI' 사업자 선정…전 국민에 AI 서비스

AI 핵심 요약beta
- SK텔레콤이 28일 모두의 AI 사업 수행사업자로 선정됐다.
- 10월 베타 서비스 뒤 연내 정식 출시할 계획이다.
- 정부24·PASS 연계 등 생활·공공 기능을 담는다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= SK텔레콤이 과학기술정보통신부와 정보통신산업진흥원이 추진하는 '전 국민 AI 서비스 보편적 활용 지원(모두의 AI)' 사업의 수행사업자로 선정됐다.
SKT는 자체 AI 파운데이션 모델 'A.X K2'를 중심으로 국내 AI 모델들을 활용해 대국민 AI 서비스를 10월에 베타 서비스로 출시한 뒤 연내 정식 출시할 계획이다. 20개 기업·기관으로 구성된 컨소시엄과 함께 추진하며 현재까지 31개 기업·기관과 협력하고 있다.
공공 영역에서는 정부24, PASS와 연계해 주민등록표등본 등 각종 증명서 83종 발급 기능을 구현할 계획이다.
건강검진 결과와 진료·처방 이력을 한곳에 모아 설명하고 재검사 필요 항목을 알려주는 의료 연계 기능도 준비 중이다. 증상을 말하면 가까운 병원을 안내하고 진료 예약까지 연결하는 기능도 포함된다.
생활 영역에서는 AI가 이용자를 대신해 전화 걸기, 예약 등 번거로운 일을 처리할 수 있도록 고도화할 예정이다. 취업을 준비하는 청년이 채용 공고를 물으면 AI가 신규 공고와 관련 청년 정책을 함께 안내하고 서류 마감 일정을 챙겨주며 자기소개서 작성과 면접 준비를 돕는다.
소상공인에게는 매출·비용·세금 현황을 정리해 보여주고 받을 수 있는 정부 지원 사업을 찾아 신청 자격과 일정을 안내하는 기능을 지원한다.
서비스는 스마트폰 앱뿐 아니라 전화·문자로도 이용할 수 있다. SKT는 통신망과 음성 인식·합성 기술을 바탕으로 스마트폰 사용이 익숙하지 않은 고령층과 디지털 취약계층도 전화·문자로 필요한 정보를 묻고 안내받을 수 있도록 구현할 계획이다.
SKT는 이번 사업을 위해 자사를 포함해 AI 검색, 금융·결제, 모빌리티, 미디어, 헬스케어, 교육, 돌봄 등 각 영역의 대표 기업·기관 20곳으로 컨소시엄을 구성했다. 여기에 현재까지 11개사와 업무협약(MOU)을 맺는 등 총 31개 기업·기관과 협력하며 AI 서비스 생태계를 계속 넓혀 나가고 있다.
김지훈 SKT AI사업본부장은 "AI 활용 격차가 새로운 사회적 격차로 이어지지 않도록 누구나 쉽고 안전하게 AI를 쓸 수 있는 환경을 만드는 것이 중요하다"며 "2022년부터 대국민 AI 서비스를 운영해 온 경험과 컨소시엄의 역량을 모아 국민이 실제로 도움을 체감하는 AI 서비스를 책임 있게 선보이겠다"고 말했다.
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