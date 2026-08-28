현대모비스, 협력사에 5000억원 상생보증…기술력 중심 금융지원

AI 핵심 요약beta
- 현대모비스가 28일 협력사 지원 상생보증 MOU를 체결했다.
- 현대모비스·하나은행은 300억원을 출연했다.
- 기보가 5000억원 보증 한도를 조성해 저리 대출을 돕는다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대모비스가 중소·중견 협력사의 자금 조달을 돕기 위해 5000억원 규모의 상생보증 프로그램을 마련한다.
현대모비스는 서울 역삼동 본사에서 하나은행, 기술보증기금과 협력사 금융지원을 위한 '상생보증 업무협약(MOU)'을 체결했다고 28일 밝혔다.
협약에 따라 현대모비스와 하나은행은 총 300억원을 출연하고 기술보증기금은 이를 기반으로 5000억원 규모의 대출 보증 한도를 조성한다.
이번 프로그램은 재무평가보다 기술력과 사업성을 중심으로 보증을 심사하는 것이 특징이다. 담보력이나 신용등급이 부족해 금융권 이용이 어려웠던 협력사도 기술보증기금 보증을 통해 하나은행에서 연 3.9~4.9% 수준의 우대금리로 자금을 조달할 수 있다.
현대모비스는 협력사의 유동성 확보가 연구개발(R&D)과 생산설비 투자 확대로 이어지고, 로보틱스·반도체 등 미래 신사업 분야 공급망 경쟁력 강화에도 기여할 것으로 기대하고 있다.
이규석 현대모비스 사장은 "우수한 기술력을 확보하고도 금융 여건으로 성장 기회를 잡기 어려웠던 협력사를 지원하고 모빌리티 산업의 자생력을 높여가겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com