[2026AG] 펜싱 女 에페, 일본 꺾고 준결승 진출…男 플뢰레도 4강행

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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 한국 펜싱 여자 에페 대표팀이 한일전을 승리로 장식하며 아시안게임 단체전 2연패를 향한 순항을 이어갔다. 개인전 금메달리스트 송세라(부산광역시청)는 대회 2관왕 도전을 이어간다.

송세라, 임태희(계룡시청), 이혜인(울산광역시청), 양승혜(한국체대)로 구성된 한국은 25일 일본 아이치현 스카이 엑스포홀에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 펜싱 여자 에페 단체전 8강에서 개최국 일본을 45-40으로 꺾었다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 생모르 여자 에페 월드컵 단체전 우승을 차축하는 양승혜(왼쪽부터), 이혜인, 임태희, 송세라. [사진=FIE SNS] 2026.05.25 psoq1337@newspim.com

16강에서 몽골을 45-20으로 완파한 한국은 일본까지 제압하며 준결승에 진출했다. 펜싱 단체전은 별도의 동메달 결정전을 치르지 않아 최소 동메달도 확보했다.

한국은 초반부터 주도권을 잡았다. 첫 주자 임태희가 기시모토 린을 상대로 5-4 리드를 만들었고, 이어 송세라가 노승연을 5-2로 압도하며 10-6으로 격차를 벌렸다. 이혜인도 개인전 동메달리스트 데라야마 다마키를 상대로 우위를 보이며 15-9까지 달아났다.

이후에도 한국은 한 번도 리드를 내주지 않았다. 중반 송세라와 데라야마의 맞대결에서 치열한 공방이 펼쳐졌지만 고비를 넘겼고, 마지막까지 일본의 추격을 뿌리치며 45점을 먼저 채웠다.

2022 항저우 대회에서 21년 만에 이 종목 정상에 올랐던 한국은 이번 대회에서 2회 연속 금메달을 노린다. 여자 에페 개인전 정상에 오른 송세라는 단체전까지 제패하면 대회 2관왕에 오른다.

남자 플뢰레 대표팀도 4강에 합류했다. 윤정현, 임철우, 이광현(이상 화성특례시청)이 나선 한국은 8강에서 대만을 45-37로 꺾었다.

출발은 불안했다. 초반 대만에 끌려가던 한국은 4라운드부터 추격을 시작했고, 이광현이 5라운드에서 22-22 동점을 만든 뒤 25-24로 처음 승부를 뒤집었다. 이후 임철우가 격차를 벌리고 윤정현과 이광현이 리드를 지켜 역전승을 완성했다.

아시안게임 3연패에 도전하는 남자 플뢰레는 준결승에서 홍콩을 상대로 결승 진출을 노린다.

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