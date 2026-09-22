장용성 금통위원 "집값·가계대출에 금융불균형 경계"

AI 핵심 요약beta
- 장용성 한은 위원이 22일 금융불균형 축적을 경계했다.
- 수도권 집값과 가계대출 압력에 상환능력 저하를 우려했다.
- 한은은 시장 모니터링을 강화하고 금리 조절을 검토했다.
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"물가·경기·금융안정 점검해 추가 금리 인상 시기·속도 결정"
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 장용성 한국은행 금융통화위원은 수도권 주택가격과 가계대출 증가 압력에 따른 금융불균형 축적과 취약부문의 상환능력 저하에 유의해야 한다고 강조했다.
장 위원은 22일 한국은행이 발표한 '금융안정 상황' 주관위원 메시지에서 "수도권 주택가격이 오름세를 지속하고 있고 가계대출 증가 압력도 높아질 수 있는 만큼 금융불균형 축적에 대한 경계감이 높은 상황"이라고 말했다.
국내 금융시스템은 대내외 불확실성에도 금융기관의 양호한 복원력과 대외지급능력을 바탕으로 대체로 안정적인 상태를 유지하고 있다. 다만 경제 성장세 확대에도 소득 개선 정도가 부문별로 차이를 보이면서 금리 상승 과정에서 취약부문의 채무상환능력이 떨어질 우려가 남아 있다.
장 위원은 "시장 변동성 확대에 철저히 대비하는 한편, 취약부문 부실 증대 가능성에 주의하면서 금융기관의 자산건전성 및 복원력을 지속적으로 점검해야 하겠다"고 강조했다.
대외적으로는 주요국 통화·재정정책과 글로벌 위험선호 변화, 중동전쟁 관련 불확실성, 글로벌 인공지능(AI) 투자 기대 변화 등이 금융·외환시장의 변동성을 키울 수 있는 요인이다.
한은은 금융·외환시장과 대내외 위험 요인에 대한 모니터링을 강화하고 시장 불안이 발생하면 정부와 협력해 적기에 시장 안정화 조치를 실시할 계획이다. 금융불균형 억제를 위해 통화정책과 거시건전성정책을 상호 보완적으로 운용하고 취약부문에 대해서는 재정·금융정책과의 공조를 모색할 필요성도 제시했다.
장 위원은 "한국은행은 물가·경기 흐름 및 금융안정 상황을 면밀히 점검하면서 기준금리의 추가 인상 시기와 속도 등을 결정해 나갈 것"이라고 말했다.
eoyn2@newspim.com