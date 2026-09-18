[프로농구] WKBL-서울시여성가족재단, 양성평등 문화 확산 및 건강권 증진 협력

AI 핵심 요약beta
- WKBL과 서울시여성가족재단이 18일 업무 협약을 맺었다.
- 양성평등 문화 확산과 성인지 역량 강화를 추진했다.
- 양측은 정보 교환을 거쳐 세부 사업을 추진하기로 했다.
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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=WKBL(한국여자농구연맹)과 서울시여성가족재단이 협력에 나선다.
WKBL과 서울시여성가족재단은 18일 오전 서울특별시 동작구에 위치한 서울여성플라자 5층 스마트 회의실에서 여성 스포츠 분야의 양성평등 문화 확산 및 성인지 역량 강화 협력 체계 구축 등의 내용을 골자로 한 업무 협약을 체결했다.
이날 협약식에는 WKBL 신상훈 총재, 서울시여성가족재단 박정숙 대표이사를 비롯한 양사 임원진 및 실무진이 참석해 자리를 빛냈다.
이번 협약은 양 기관의 자원과 네트워크를 연계해 스포츠 분야 내 성인지적 인식을 제고하고, 일·생활 균형 환경 조성을 위한 협력 체계를 구축하고자 마련됐다.
양 기관은 이번 협약을 시작으로 다양한 정보 교환과 지속적인 논의를 거쳐 구체적인 세부 사업을 추진해 나갈 예정이다.
WKBL 신상훈 총재는 "이번 협약을 통해 스포츠 현장의 성인지 역량을 강화하고, 농구를 매개로 온 가족이 함께 즐길 수 있는 다양한 체험 프로그램을 선보이겠다."라고 밝혔다.