[프로농구] WKBL, 경기 직관하며 음식 먹자…신한은행 땡겨요와 MOU

AI 핵심 요약beta
- WKBL이 6일 신한은행 땡겨요와 관람문화 개선 MOU를 체결했다
- 땡겨요 플랫폼으로 경기장 방문 전 스마트 포장 주문을 활성화해 먹거리 수령 방식을 개선한다
- 티켓 예매 고객 할인쿠폰·픽업존 설치 등 팬 편의 증진과 연고지 소상공인 상생을 추진한다
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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=농구 직관 중 편하게 음식을 배달받을 수 있게 됐다.
한국여자농구연맹(WKBL)은 "6일 서울 WKBL 사옥 라운지에서 신한은행 땡겨요와 여자농구 관람 문화 개선 및 지역 소상공인 상생을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다"고 이날 밝혔다.
이번 협약을 통해 양사는 경기장을 찾는 팬들에게 편의성 높은 직관 환경을 제공하기 위해 먹거리 수령 방식을 대대적으로 개선한다. 신한은행의 배달·포장 플랫폼 '땡겨요'를 활용해 '농구장 갈 때 포장 땡겨요'라는 슬로건 아래 경기장 방문 전 스마트 포장 주문 문화를 활성화할 방침이다.
또한, WKBL 경기 티켓 구매 고객을 대상으로 한 포장 전용 할인 쿠폰 증정, 경기장 내 '땡겨요 픽업존' 설치를 포함해 경기장을 찾는 팬들의 편의를 다각도로 높이기 위한 다양한 프로모션을 순차적으로 선보인다.
WKBL 신상훈 총재는 "신한은행 땡겨요와의 이번 협약은 팬들에게 한층 업그레이드 된 관람 환경을 제공하고 연고지 소상공인분들께 활력을 불어넣는 상생의 계기가 될 것이다. 앞으로도 농구장에서 '보는 즐거움'과 '먹는 즐거움'이 공존하는 선진 관람 문화를 조성하는 데 최선을 다하겠다"라고 밝혔다.
willowdy@newspim.com