대전 학생들, 전국 무대서 'AI·스마트농업' 역량 펼친다

AI 핵심 요약beta
- 대전 유성생명과학고 학생 34명이 15일 전국영농학생축제에 참가했다.
- 학생들은 전공·실무 등 17개 종목서 AI농업 역량을 겨뤘다.
- 오석진 교육감은 현장 격려하며 농업인재 지원을 약속했다.
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[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전지역 학생들이 전국 최대 규모의 농업계 고등학생 축제에 참가해 AI·스마트농업 등 미래 농업 분야의 역량을 선보인다.
대전시교육청은 유성생명과학고등학교 학생 34명이 오는 17일까지 대구농업마이스터고등학교 일원에서 열리는 '제55년차 전국영농학생축제(2026 FFK 대구대회)'에 참가한다고 15일 밝혔다.
이날부터 시작된 축제에는 전국 시·도 대표 학생과 관계자 1500여 명이 참가한다.
유성생명과학고 학생들은 전공경진 6개 종목과 실무능력경진 8개 종목을 비롯해 과제이수발표, FFK 골든벨, FFK 예술제 등 총 17개 종목에 출전한다.
전공경진에서는 식물자원·동물자원 등을, 실무능력경진에서는 화훼장식·스마트팜 운영·농식품조리 등 다양한 분야의 기량을 겨룬다.
올해 축제는 '내일을 위한 오늘의 혁신! AI농업으로 비상하라!'를 주제로 열린다. 태국·일본 농업 학생들과의 국제교류를 비롯해 AI시대 농업계 직업교육 혁신을 위한 공동학술대회, 농생명 산업 전시·체험마당 등 다양한 프로그램도 마련된다.
오석진 교육감은 이날 개회식에 참석해 참가 학생과 지도교사를 격려했다. 이어 경진장과 농생명 산업 전시·체험마당을 둘러보며 학생들의 활동을 살폈다.
오 교육감은 "농업계 고등학생들이 평소 갈고닦은 기술력과 창의성을 전국 무대에서 마음껏 발휘하는 모습에서 대한민국 농업의 미래를 이끌어갈 주역의 가능성을 봤다"며 "학생들이 저마다의 꿈을 펼치며 우수한 농업 인재로 성장할 수 있도록 맞춤형 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com